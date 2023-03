La forma más fácil y curiosa de ganar dinero en OnlyFans: mujer ha facturado más de 20.000 euros gracias a ella

Para sorpresa de muchos, la plataforma OnlyFans, que es en esencia una red social en la que se comparte contenido para adultos, no siempre ofrece material de este tipo; hay personas que no tiene que recurrir a videos explícitos para ganar una fortuna al mes.

El medio británico The Mirror se encargó de entrevistas a Bambi Love, una mujer de 30 años que decidió unirse a esta conocida plataforma para hacer algo de dinero extra durante la pandemia. Lo curioso es que esta mujer, contrario a lo que se cree, no se desnuda y solo se dedica a lavarse los dientes, algo que le ha permitido facturar más de 20.000 euros.

Pero esto va más allá; Bambi Love, además de mostrar su rutina de higiene bucal, también se dedica a transmitir cómo hace las labores diarias del hogar, lo cual incluye aspirar y barrer, entre otras tareas.

La mujer, que recibe buen dinero mensualmente, cuenta con la ayuda de alguien más: su esposo, quien ha manifestado sentirse muy contento por el dinero extra que entra a su hogar.

Esta generadora de contenido ha revelado que a día a día le realizan peticiones que, según sus palabras, son “inviables” y que, pese a su “mente abierta”, no las lleva a cabo.

“Diría que soy bastante abierta de mente, pero a veces digo que no porque me siento incómoda o porque lo que me piden es simplemente inviable. (...) Habiendo dicho eso, desde que me uní, he tenido algunas solicitudes absolutamente extrañas de personas”, explicó Bambi Love a The Mirror.

En la entrevista, la mujer de 30 años explicó que en una ocasión recibió 60 libras esterlinas ($348.000 al cambio actual) por un video de tres minutos lavándose los dientes. “Alguien, que supongo que tiene un fetiche con la pasta de dientes, me pagó 60 libras esterlinas para enviarle un video de tres minutos de mí cepillándome los dientes”, señaló.

Así mismo, reveló que le han pedido recortes de cabello y uñas en sus publicaciones a cambio de bastante dinero, petición que se negó a cumplir. Por último, indicó que le han pedido que se pintara de azul, se disfrazara de arándano y que bailara para un usuario, algo que calificó de bastante extraño.

Así puede ganar dinero en OnlyFans sin subir fotos íntimas

Gracias a que muchos usuarios han obtenido grandes sumas de dinero a través de ella, algunas personas desconocen cómo crear un perfil y las condiciones que se deben cumplir para tener uno.

Inicialmente, se debe ingresar a la página oficial OnlyFans, desde un computador o celular; posteriormente, se debe seleccionar la opción para crear una cuenta. Para generar el registro, la plataforma solicitará un correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, luego se deberá especificar si el perfil será para un creador de contenido o para un consumidor.

¿Qué requisitos hay para abrir un perfil en OnlyFans?

La plataforma solicita que los usuarios cumplan con las siguientes condiciones:

El dueño de la cuenta debe ser mayor de edad.

Permitir la verificación de su identificación y datos personales.

Contar con una cuenta bancaria y tarjeta de crédito, para consignar los ingresos generados desde la plataforma y realizar el cobro por la suscripción a un perfil.

¿Qué tipo de contenido se sube a OnlyFans?

La apuesta con la plataforma es que el dueño de un perfil genere fotografías o videos de interés para sus suscriptores, de esta manera se logrará una oferta de contenido atractiva por la que valdrá la pena pagar una suscripción.

Pero es importante aclarar que, a pesar de que muchos usuarios usan este servicio para compartir material erótico, no es regla de la plataforma que todas las personas deban publicar ese tipo de contenido.

¿Cómo ganar dinero en OnlyFans sin subir fotos íntimas?

De hecho, algunas personas tienen éxito en OnlyFans sin la necesidad de ofrecer fotos o videos exclusivos que están asociados a la pornografía, al lograr brindar experiencias de interés que están ligadas a otros temas.

Algunos usuarios ofrecen un espacio de coaching para las personas que necesitan una ayuda que les permita superar ciertos procesos de sus vidas, otros creadores de contenido brindan publicaciones en donde comparten sus conocimientos sobre arte, música, diseño, negocios, cocina, alimentación saludable, fitness y otros temas.

La clave para estos usuarios es lograr crear un contenido atractivo que conecte con los intereses de sus potenciales suscriptores, así pueden lograr ganar una buena suma de dinero con la plataforma.

Vale la pena reiterar que el propietario de la cuenta es quien define el costo de la suscripción a su perfil, generalmente esta tarifa oscila entre los 10 y 30 dólares. Sin embargo, hay usuarios que pueden fijar una precio más alto.