Científicos advirtieron que hoy será la oportunidad de ver un acontecimiento único que marcará el 2026

Durante enero de 2026, el cielo vuelve en una oportunidad para quienes disfrutan de los eventos astronómicos, pues trae consigo esta vez una oportunidad especial: el paso de un cometa que podrá observarse principalmente desde el hemisferio sur y que, según los especialistas, no volverá a repetirse en el futuro cercano.

Un viajero del espacio que vuelve a mostrarse

El cometa, identificado por los científicos como C/2024 E1 (Wierzchos), fue detectado por primera vez a comienzos de 2024 gracias a registros obtenidos en el Mount Lemmon Survey, en Estados Unidos. En ese año, aunque en un inicio pudo verse desde el hemisferio norte con ayuda de instrumentos sencillos, luego desapareció de la vista al quedar muy cerca del Sol, oculto por su intenso resplandor.

Trayectoria del Wierzchos a través de las constelaciones en enero. Foto: Star Walk - Vito Technology, Inc

Con el paso de los meses, su trayectoria lo llevó a reaparecer, pero ahora en una zona del cielo más favorable para quienes se encuentran al sur del planeta. Los expertos explican que este objeto sigue una ruta particular que lo llevará a atravesar el sistema solar una sola vez, antes de alejarse definitivamente hacia el espacio profundo.

“C/2024 E1 (Wierzchos) alcanza su brillo máximo alrededor del 20 de enero de 2026, pero en enero será visible solo desde el hemisferio sur”, explicó el portal especializado Star Walk, que sigue de cerca la evolución del fenómeno.

Cuándo y cómo intentar observarlo

El momento más esperado se produce alrededor del 20 de enero de 2026, cuando el cometa alcanza su punto más cercano al Sol (perihelio).

“Bajo cielos oscuros, C/2024 E1 (Wierzchos) debería poder detectarse con binoculares de gran aumento o telescopios”, señala el portal de astronomía Star Walk.

Las previsiones sobre su brillo varían; algunas estimaciones indican que podría distinguirse con binoculares comunes, mientras que otras señalan que será necesario recurrir a equipos un poco más potentes o a un telescopio pequeño.

Aun así, los astrónomos coinciden en que será un objetivo interesante para aficionados, siempre que se observe desde zonas oscuras.

Las condiciones del cielo serán determinantes para observar el fenómeno con binoculares o telescopios pequeños. Foto: Getty Images

Más adelante, hacia mediados de febrero, cuando el cometa se acerque más a la Tierra, su luminosidad disminuirá levemente, pero seguirá siendo observable desde ambos hemisferios con la ayuda de instrumentos ópticos.

De acuerdo con los datos de Star Walk, el perihelio de Wierzchos será el 20 de enero de 2026, el máximo acercamiento a la Tierra el 17 de febrero de 2026, para observar desde el hemisferio sur durante enero; desde ambos hemisferios se podrá ver en febrero.

Un evento fugaz, reservado en gran parte para el sur del planeta, que convierte a enero en un mes especial para levantar la mirada y seguir el paso de este viajero cósmico.