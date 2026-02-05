Ciencia

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Un asteroide vigilado por la comunidad científica podría provocar un fenómeno lunar nunca antes observado.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

5 de febrero de 2026, 9:38 p. m.
Aunque la Tierra está fuera de riesgo, el posible impacto de una roca espacial mantiene en alerta a astrónomos.
Aunque la Tierra está fuera de riesgo, el posible impacto de una roca espacial mantiene en alerta a astrónomos. Foto: Getty Images / NASA - A.P.I.

Aunque el asteroide 2024 YR4 ya no representa un riesgo para la Tierra, su historia está lejos de terminar. Investigaciones recientes advierten que esta roca espacial podría protagonizar un acontecimiento sin precedentes si termina impactando contra la Luna en la próxima década.

De ocurrir, el choque sería visible desde nuestro planeta y daría lugar a un espectáculo astronómico nunca antes registrado por la humanidad.

Descubierto a finales de 2024, el objeto captó rápidamente la atención de la comunidad científica internacional.

En un inicio, la NASA calculó que existía una pequeña posibilidad de colisión con la Tierra cuando el asteroide se aproxime en diciembre de 2032. Con nuevas observaciones, ese escenario fue descartado por completo, sin embargo, el foco se desplazó hacia la Luna, donde las probabilidades de impacto aumentaron hasta un 4,3%, según los análisis más recientes.

Tecnología

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Tecnología

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Tecnología

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

Tecnología

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

Tecnología

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

Tecnología

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

Tecnología

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Tecnología

Más allá de la Gran Mancha Roja: científicos descubren que el verdadero misterio de Júpiter está en sus profundidades

Tecnología

Científicos se sorprendieron este 1 de febrero al ver cómo una tormenta solar moderada pasó rápidamente a extrema

Tecnología

Científicos de la Nasa liberan una IA que permite que cualquier persona pueda ‘cazar’ nuevos mundos

Un objeto vigilado por agencias espaciales y organismos internacionales

Desde la NASA explicaron que 2024 YR4 fue seguido de cerca por motivos clave relacionados con la defensa planetaria.

En primer lugar, su tamaño —similar al de un edificio de unos 15 pisos— lo convierte en un cuerpo capaz de generar daños relevantes en caso de un impacto directo.

Además, superó el umbral mínimo de probabilidad que obliga a notificar a otras entidades gubernamentales de Estados Unidos, así como a organismos internacionales como la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales.

Estudios previos indicaron que la energía liberada por un choque sería muy superior a la registrada en impactos lunares modernos.
Por sus dimensiones, comparables a un edificio de varios pisos, el asteroide fue clasificado como un cuerpo capaz de causar daños significativos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este nivel de seguimiento no es habitual y refleja la magnitud del evento potencial. Estudios previos ya habían advertido que, si la colisión se materializa, la energía liberada sería colosal: equivalente a millones de toneladas de explosivos y muy superior a cualquier impacto lunar documentado en la era moderna.

La NASA descubre una de las mayores reservas de metal del universo: un asteroide podría cambiar la historia tal como la conocemos

Simulaciones revelan un impacto visible desde la Tierra

El nuevo estudio fue liderado por Yifei Jiao, investigador posdoctoral de la Universidad de California en Santa Cruz, junto a un equipo internacional de científicos. Para ellos, el posible choque representa una oportunidad única para la ciencia: un fenómeno natural predecible cuyos efectos podrían observarse en tiempo real.

Los investigadores recrearon el escenario mediante miles de simulaciones por computador, analizando tanto la trayectoria del asteroide como el momento exacto del impacto. Los modelos muestran que la colisión podría generar una gigantesca nube de fragmentos, expulsados con tal fuerza que muchos escaparían de la gravedad lunar y formarían una intensa tormenta de meteoros.

Los modelos indican que el impacto expulsaría una enorme cantidad de fragmentos capaces de formar una tormenta de meteoros.
Los investigadores consideran que el choque permitiría seguir en tiempo real un fenómeno cósmico poco común y altamente informativo. Foto: Getty Images

Según los resultados, esos escombros producirían destellos visibles desde la Tierra, algo que convertiría el evento en uno de los espectáculos astronómicos más impactantes jamás presenciados. Más allá de lo visual, los científicos destacan que permitiría estudiar, como nunca antes, la dinámica de un impacto cósmico a gran escala y sus consecuencias inmediatas en el entorno espacial cercano.

Más de Tecnología

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales.

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

La Luna podría ser escenario de un espectáculo visible desde la Tierra si se concreta un impacto cósmico.

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

El almacenamiento en dispositivos móviles puede ser considerablemente reducido por una aplicación popular, que puede llegar a pesar hasta 72 GB. Se presentan estrategias para prevenir la saturación de espacio y mantener el dispositivo eficiente.

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

La cuenca de Bogotá, en los Andes colombianos, donde se recuperó el núcleo sedimentario que permitió reconstruir temperaturas del clima pasado.

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta ahora, sigue llamando la atención por las teorías.

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

Estas técnicas buscan robar datos personales y financieros mediante páginas falsas que simulan tiendas en línea o servicios bancarios.

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

Noticias Destacadas