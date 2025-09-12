¿El fin de la corrupción política? País toma una decisión crucial en el nombramiento de un nuevo ministro

El primer ministro de Albania, Edi Rama, sorprendió al mundo político al anunciar la inclusión de un miembro inusual en su gabinete. El viernes presentó a Diella, una “ministra” generada por Inteligencia Artificial, cuya misión será combatir la corrupción y promover la transparencia gubernamental.

“Diella será un miembro del Gabinete que no estará presente físicamente, sino que fue creado virtualmente”, afirmó Rama en una publicación en Facebook.

Según explicó, el bot contribuirá a que “las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción” y que el gobierno opere con mayor rapidez y total transparencia.

La figura digital que promete transformar la política

Oficialmente llamada Diella, que significa “sol” en albanés, esta entidad virtual fue desarrollada en cooperación con Microsoft y se presenta como una figura con traje folklórico tradicional. Desde principios de año ya había estado activa en la plataforma de servicio público e-Albania, donde asistió a usuarios en más de un millón de consultas y documentos digitales.

Enio Kaso, jefe del Departamento de Inteligencia Artificial y Licencias de Criptomonedas, muestra al ministro de IA Diella, cuyo nombre significa 'Sol' en albanés, durante una conferencia de prensa en Tirana, Albania, el viernes 12 de septiembre de 2025 | Foto: AP/Vlasov Sulaj

La Agencia Nacional para la Sociedad de la Información de Albania asegura que Diella utiliza técnicas y modelos de IA de última generación para garantizar precisión en sus tareas. Además de combatir la corrupción, también colaborará en la modernización del trabajo administrativo y en la adaptación a estándares europeos.

Un contexto político marcado por la incertidumbre

El nombramiento se produce tras la victoria del Partido Socialista de Rama en las elecciones parlamentarias del 11 de mayo, en las que obtuvo 83 de los 140 escaños de la Asamblea. Aunque el partido puede gobernar en solitario, necesita una mayoría reforzada para impulsar reformas constitucionales.

La oposición, encabezada por el Partido Democrático de Sali Berisha, obtuvo 50 escaños y ha denunciado irregularidades en los comicios, aunque sus representantes participaron en la instalación del nuevo parlamento.

ALBANIA NOMBRÓ A UNA MINISTRA GENERADA POR IA, LA PRIMERA EN EL MUNDO



El primer ministro Edi Rama anunció que “Diella”, una ministra creada con inteligencia artificial, será responsable de las licitaciones públicas en Albania para asegurar procesos 100% transparentes y libres de… pic.twitter.com/6l4qj1Psr6 — Clarín (@clarincom) September 12, 2025

El estatus de Diella genera debate legal y político. El presidente Bajram Begaj evitó confirmar si su rol puede considerarse ministerial bajo la Constitución. Por su parte, Gazmend Bardhi, líder parlamentario de la oposición, cuestionó la legitimidad de la decisión:“Las bufonadas del primer ministro no pueden convertirse en actos legales del Estado albanés”, señaló en un mensaje en Facebook.

Hacia la adhesión a la Unión Europea

Más allá de la polémica, el gobierno socialista mantiene como meta la adhesión plena de Albania a la Unión Europea en 2027, sin embargo, el país sigue enfrentando desafíos como la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, un problema que se mantiene desde la caída del régimen comunista en 1990.

El Parlamento deberá decidir en las próximas semanas si el nombramiento de Diella tendrá reconocimiento formal dentro del gabinete. Por ahora, la iniciativa ha abierto un debate internacional: ¿puede una ministra virtual convertirse en la clave para erradicar la corrupción política?