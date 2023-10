Elon Musk se pronunció tras rumores sobre retiro del acceso a X en la Unión Europea

Elon Musk ha negado que vaya a retirar el acceso a X (antigua Twitter) en la Unión Europea (UE), una confirmación que surge tras rumores de que la eliminaría en estos países para no atenerse a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, ahora el propio Elon Musk ha desmentido estas afirmaciones a través de una publicación en X, en la que ha sentenciado que se trata de una información “completamente falsa” y que, por tanto, no se plantea eliminar la plataforma de la UE para evadir las exigencias de la DSA.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo a Business Insider, Musk sí estaba valorando retirar la red social de la Unión Europa. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Conviene matizar que otras redes sociales ya han llevado a cabo la decisión de no ofrecer el uso de la ‘app’ a los usuarios europeos, debido a la protección de datos y la DSA , como es el caso de Meta con su aplicación de ‘microblogging’ Threads.

Threads se lanzó inicialmente en Estados Unidos el pasado mes de julio , pero aún no ha llegado a Europa debido a la legislación sobre protección de datos que existe en la UE. De hecho, por el momento no está previsto que Threads llegue a los usuarios de estos países.

Elon Musk anuncia dos nuevos niveles de suscripción para X

Así lo ha anunciado a través de una publicación en la propia red social, donde ha detallado que uno de los nuevos niveles de suscripción será “de menor costo” pero sin eliminar anuncios y, el otro nivel será “más caro” pero, en este caso, no habrá publicidad. Musk, no obstante, no ha adelantado cuál será el precio de estos modelos de pago.