Starlink definió fechas para proveer internet a todo el mundo; estos serán los primeros servicios móviles que prestará

El servicio satelital de Starlink para teléfonos móviles, Direct to Cell, comenzará a implementarse en 2024 para el envío de mensajes de texto (SMS) y en 2025 para realizar llamadas de voz, utilizar datos de Internet y conectar dispositivos IoT con estándares LTE comunes.

Con el servicio Direct to Cell la compañía planea ofrecer conectividad móvil, con “acceso perfecto a mensajes de texto, voz y datos para teléfonos LTE en todo el mundo” sin tener que cambiar el ‘hardware’ o el ‘firmware’ de estos dispositivos, según especifica en su página web.

SpaceX también ha comentado que los satélites con capacidad Direct to Cell cuentan con un módem eNodeB que actúa como una torre de telefonía móvil en el espacio, “lo que permite una integración de red similar a la de un socio de ‘roaming’ estándar”.

Así, ha adelantado que Direct to Cell llegará a los proveedores de telefonía T-Mobile, Rodgers, ambas de Estados Unidos, KDDI (Japón), Opto (Australia), One NZ (Nueva Zelanda) y Sal (Suiza).

Los satélites Direct to Cell se lanzarán inicialmente en el cohete Falcon 9 de SpaceX y después en Starship. Una vez estén en órbita, se conectarán de forma inmediata a la constelación Starlink para proporcionar conectividad a nivel global.

Elon Musk teme que satélites de Starlink provoquen una Tercera Guerra Mundial

Pues bien, esta situación quedó expuesta en las redes sociales, justo cuando el exastronauta estadounidense, Scott Kelly, quien a través de un trino pidió a Elon Musk mayor apoyo en Ucrania para mejorar las telecomunicaciones con el uso de satélites de Starlink, pero el magnate no tardó en responderle que no era tan sencillo como parecía, puesto que estaba empeñado en que su tecnología no fuera la causante de una Tercera Guerra Mundial.