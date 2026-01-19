Esta es la avanzada tecnología que Estados Unidos usó para vigilar el Caribe cerca de Venezuela

Estados Unidos mantiene un despliegue militar activo en el Caribe, en las inmediaciones de Venezuela, donde una de sus aeronaves no tripuladas continúa realizando misiones de observación y control del espacio marítimo desde gran altitud. Estas operaciones buscan reforzar la vigilancia constante de la zona y ampliar la capacidad de seguimiento en aguas estratégicas.

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

La aeronave utilizada para estas tareas es el MQ-9C Triton, un dron de alta tecnología diseñado para misiones de largo alcance. De acuerdo con información de la empresa Northrop Grumman, fabricante del sistema, este dispositivo “proporciona la conciencia de dominio persistente más capaz”.

#USNavy MQ-9C Triton

Código de llamada: BLACKCAT6

(Erróneamente identificado como P-8A)

Desde Mayport NS🇺🇸 de patrulla por el Fir Curaçao. Últimamente los aviones militares de EE.UU. están evitando incursiones en el Fir Maiquetía🤔, al menos públicamente..

Drone de… pic.twitter.com/BTqKx5Ddgl — FlightWatcher (@Flightwatcher1) January 13, 2026

La compañía destaca que el MQ-4C Triton es actualmente el sistema aéreo no tripulado más avanzado del mundo en tareas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y detección de objetivos en entornos marítimos. Su diseño le permite ofrecer una supervisión constante y precisa sobre extensas áreas oceánicas, convirtiéndolo en una herramienta clave para operaciones navales estratégicas.

Esta aeronave fue desarrollada para operar con la Armada de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Australiana, con el fin de cubrir múltiples funciones. Entre sus principales misiones se encuentran el patrullaje marítimo de largo alcance, la recolección de inteligencia electrónica, así como operaciones de búsqueda y rescate en escenarios complejos.

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

Además, destacan que el Triton se distingue por ser la única aeronave marítima no tripulada de gran altitud y larga permanencia en vuelo, capaz de superar los 50.000 pies y mantenerse operativa por más de 24 horas, con un alcance que se extiende hasta las 7.400 millas náuticas.

Otra característica particular es que “lleva el sensor EO/IR multiespectral Raytheon MTS-B, que proporciona imágenes de radar de alta definición mejoradas por el software del Sistema de Identificación Automática (AIS) para la clasificación de objetivos, y también posee capacidades de designación láser, puntero y telémetro para identificar y rastrear objetivos a altitudes más bajas”.