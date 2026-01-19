Tecnología

Esta es la avanzada tecnología que Estados Unidos usó para vigilar el Caribe cerca de Venezuela

El país norteamericano mantiene su presencia militar en el Caribe, mientras uno de sus drones sigue realizando tareas de vigilancia y reconocimiento marítimo de gran altitud cerca de Venezuela.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de enero de 2026, 8:06 p. m.
El dron MQ-9C Triton presta servicios en una amplia gama de misiones
El dron MQ-9C Triton presta servicios en una amplia gama de misiones Foto: Página oficial de Northrop Grumman

Estados Unidos mantiene un despliegue militar activo en el Caribe, en las inmediaciones de Venezuela, donde una de sus aeronaves no tripuladas continúa realizando misiones de observación y control del espacio marítimo desde gran altitud. Estas operaciones buscan reforzar la vigilancia constante de la zona y ampliar la capacidad de seguimiento en aguas estratégicas.

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

La aeronave utilizada para estas tareas es el MQ-9C Triton, un dron de alta tecnología diseñado para misiones de largo alcance. De acuerdo con información de la empresa Northrop Grumman, fabricante del sistema, este dispositivo “proporciona la conciencia de dominio persistente más capaz”.

La compañía destaca que el MQ-4C Triton es actualmente el sistema aéreo no tripulado más avanzado del mundo en tareas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y detección de objetivos en entornos marítimos. Su diseño le permite ofrecer una supervisión constante y precisa sobre extensas áreas oceánicas, convirtiéndolo en una herramienta clave para operaciones navales estratégicas.

YouTube video IukdBPWAPc0 thumbnail

Esta aeronave fue desarrollada para operar con la Armada de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Australiana, con el fin de cubrir múltiples funciones. Entre sus principales misiones se encuentran el patrullaje marítimo de largo alcance, la recolección de inteligencia electrónica, así como operaciones de búsqueda y rescate en escenarios complejos.

Tecnología

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Tecnología

Cuidado con su celular: señales claras de que un hacker podría estar vigilándolo

Tecnología

La NASA revela imágenes inéditas de un raro asteroide que podría ofrecer pistas clave sobre la formación del sistema solar

Tecnología

Artemis II: los detalles de la histórica misión que llevará astronautas de regreso a la Luna, tras más de 50 años de espera

Tecnología

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

Tecnología

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Tecnología

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

Tecnología

Reconocido neurocientífico lanza dura advertencia sobre el impacto de la tecnología y la IA en las personas

Tecnología

Los cinco videojuegos más difíciles de la historia: así es como ponen a prueba su creatividad y paciencia

Macroeconomía

Las empresas colombianas entran a 2026 con más amenazas que certezas

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

Además, destacan que el Triton se distingue por ser la única aeronave marítima no tripulada de gran altitud y larga permanencia en vuelo, capaz de superar los 50.000 pies y mantenerse operativa por más de 24 horas, con un alcance que se extiende hasta las 7.400 millas náuticas.

Otra característica particular es que “lleva el sensor EO/IR multiespectral Raytheon MTS-B, que proporciona imágenes de radar de alta definición mejoradas por el software del Sistema de Identificación Automática (AIS) para la clasificación de objetivos, y también posee capacidades de designación láser, puntero y telémetro para identificar y rastrear objetivos a altitudes más bajas”.

Más de Tecnología

Las publicaciones más comentadas en X tienen algo en común y es su origen en la inteligencia artificial.

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Hoy, con protocolos como TLS, las comunicaciones se blindan mediante cifrado, reduciendo riesgos y ofreciendo mayor privacidad en los dispositivos móviles.

Cuidado con su celular: señales claras de que un hacker podría estar vigilándolo

La sonda Lucy de la NASA realizó un acercamiento al asteroide Donald Johanson.

La NASA revela imágenes inéditas de un raro asteroide que podría ofrecer pistas clave sobre la formación del sistema solar

El dron MQ-9C Triton presta servicios en una amplia gama de misiones.

Esta es la avanzada tecnología que Estados Unidos usó para vigilar el Caribe cerca de Venezuela

Se busca probar y validar los sistemas de la nave Orion, del cohete SLS y de los sistemas de apoyo en tierra, asegurando que sean seguros y eficientes para futuras misiones.

Artemis II: los detalles de la histórica misión que llevará astronautas de regreso a la Luna, tras más de 50 años de espera

Cada año se publica un calendario de eventos astronómicos destacados con fechas y condiciones de observación.

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

La memoria del celular puede llenarse con el paso del tiempo.

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

La forma en que las empresas que hacen llamadas de spam las manejan ha cambiado en los últimos años.

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Avi Loeb encuentra anomalías en 3I/ATLAS.

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Noticias Destacadas