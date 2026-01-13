Inteligencia artificial y vehículos, dos mundos lejanos que cada vez están más cerca: así han hecho ‘match’

El desarrollo de la industria automotriz afrontará en 2026 un periodo clave donde la presencia de la inteligencia artificial se hará mucho más evidente en diferentes aspectos que impactarán desde la forma de conducir hasta el comportamiento de los carros y la interacción del piloto con la máquina.

Carros con emociones: así cambiarán los vehículos en cinco años; inteligencia artificial hará su trabajo en poco tiempo

Los sistemas de infoentretenimiento y de asistencias a la conducción son cada vez más potentes y cuentan con el apoyo de inteligencia artificial. Foto: VCG via Getty Images

Justamente, durante la reciente Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2026 que se desarrolló en Las Vegas, se conocieron diferentes avances tanto de empresas tecnológicas como de compañías automotrices que llevarán la experiencia de conducción a otro nivel.

Al respecto, SEMANA habló con Catherin Ospina, gerente de Mercadeo LG Electronics Colombia, para conocer cómo se ha venido fortaleciendo la sinergia entre las empresas tecnológicas y las compañías automotrices.

Precisamente, uno de esos puntos en común es el desarrollo de componentes con inteligencia artificial que ayudarán a mejorar la seguridad en las carreteras y a aumentar los niveles de autonomía del propio vehículo.

Al respecto, la ejecutiva, que estuvo presente en la CES 2026, explicó que en este momento los vehículos ya pueden contar con algunos avances que los usuarios han podido evidenciar en electrodomésticos u otro tipo de dispositivos.

“Son pantallas OLED que son las instaladas en los vehículos, lo que genera experiencias de inmersión, pero sin aislar al conductor de la parte exterior”, explicó Ospina, quien agregó que los conductores podrán contar con asistentes de IA que le permitirán entender lo que está sucediendo en el entorno cercano al vehículo sin tener que salir de él.

Las asistencias a la conducción son cada vez más comunes y precisas gracias al uso de IA en su desarrollo. Foto: Getty Images

“Un ejemplo de estos es cómo lees el lenguaje de señas de una persona que está afuera y que está tratando de hablar o que está hablando en otro idioma. Aquí puedes interactuar con las personas fuera del automóvil o entendiendo y teniendo un traductor simultáneo“, dijo la ejecutiva.

Frente a este tipo de avances con IA, que reflejan la información en pantallas transparentes instaladas en los vehículos y que brindan información adicional sobre el propio auto o su entorno, es calve señalar que la posibilidad de contar con procesadores específicos marcan la diferencia al hablar de precisión y eficiencia, pues no es lo mismo contar con un dispositivo genérico que estar bajo la capacidad de uno diseñado especialmente para la industria automotriz.

“En este momento, en términos de hardware en pantallas, cada vez evolucionan más en flexibilidad, tamaños, pero realmente el core de la evolución esta basado en los procesadores con inteligencia artificial. No es lo mismo tener un procesador genérico que se le ofrece a varios productos y más o menos mira a ver cómo hace. El desarrollo de procesadores por producto es lo que ha hecho parte del éxito de la electrónica al liberar esas transiciones", explicó la experta.

Frente al acople de estas soluciones con la conducción autónoma, Ospina indicó que si bien esta condición no depende 100 % de el uso de pantallas o procesadores con IA, sí son claves a la hora de generar una interacción con un ecosistema cuyo objetivo sea la operación de los vehículos con la mínima intervención humana, dirección en la que ya caminan algunas compañías automotrices.

“El hecho de que tengas pantallas transparentes con las que puedas leer el entorno, interactuar dentro y estar fuera, claramente se complementan con la conducción autónoma, porque entre más inmersiva quieras tu experiencia, obviamente también necesitarás reforzar todo y estudiar todo el todo el tema de seguridad en la conducción. La conducción autónoma y los agentes y los asistentes para que esa conducción autónoma se dé segura, pues claramente vienen a complementar ya dejarte vivir esa experiencia inmersiva de la conducción", agregó la experta.

Los chips de IA diseñados para la industria automotriz son calve para el desarrollo de los vehículos en el corto plazo. Foto: Getty Images

Para concluir, Ospina explicó que en este momento de la industria es calve que cada compañía se enfoque en producir mejores soluciones y que se dé una sinergia clave entre los diferentes sectores para así permitir llevar todos estos desarrollos a los consumidores, no solo de vehículos, sino de todo tipo de dispositivos.

“Nuestro core es desarrollar inteligencia artificial, experiencias inmersivas; nuestro core, por ahora, no es desarrollar un chasís de autobús. La idea es que cada uno en su sector saque lo mejor de su core y puedan llegar al mercado soluciones muchísimo más innovadoras y radicales para el consumidor. Total, que se busque un aporte al desarrollo de la industria”, concluyó la ejecutiva.