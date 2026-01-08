Vehículos

Ford tendría todo listo para revivir uno de sus carros más populares: en Colombia hay muchos y ahora sería eléctrico

Desde Europa llegan rumores sobre uno de los vehículos que Ford desarrollaría luego de la alianza con Renault.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

8 de enero de 2026, 6:52 p. m.
El Ford Fiesta se despidió en 2023; la compañía dejó de producirlo.
El Ford Fiesta se despidió en 2023; la compañía dejó de producirlo. Foto: Toronto Star via Getty Images

La estrategia de revivir íconos de la industria automotriz para impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica y mejorar sus ventas en este segmento le ha funcionado a diferentes compañías fabricantes y parece ser el camino que seguirán otras compañías en el mundo.

La línea verde que ha metido en problemas a muchos conductores: qué significa y la costosa multa por no respetarla
El nuevo Renault 4 E-Tech ya tuvo sus primeras pruebas de manejo y sorprendió por sus capacidades.
El Renault 4 E-Tech se inspira en su antecesor, modelo que marcó tendencia durante más de 3 décadas. Foto: DPPI

Ejemplo de ello son el Renault 4 E-Tech, el Renault 5 E-Tech y el propio Twingo, son claros ejemplos de cómo la firma francesa ha sacado provecho del excelente desempeño que tuvieron estos modelos en el pasado cuando funcionaron con motores a combustión.

En el plano local, Chevrolet hizo lo propio con el Spark EUV, versión eléctrica de uno de los carros más queridos en Colombia y que regresó al país con un look bastante diferente y llamativo que ayudó a impulsar las ventas de la marca del corbatín desde que fue presentado de forma oficial.

La estrategia, más allá de revivir estos íconos, es la de poder colocar en el mercado modelos económicos que cubran la oferta de autos eléctricos de bajo costo, teniendo en cuenta esta tecnología se caracteriza por sus elevados precios.

Vehículos

La línea verde que ha metido en problemas a muchos conductores: qué significa y la costosa multa por no respetarla

Vehículos

Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este viernes 9 de enero: así quedó la restricción

Vehículos

¿Hasta cuándo y de cuánto es el descuento en el impuesto vehicular en Bogotá? Se ahorra buena platica

Vehículos

Gigante automotriz se suma al Grupo Volkswagen y cierra negocio para llevar la “conducción manos libres” a otro nivel

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves, 8 de enero: así está el tráfico en las vías de la capital

Vehículos

En solo 1,8 segundos, el Nebula Next 01 es capaz de llegar a los 100 km/h: lo fabrica una empresa de aspiradoras

Vehículos

Ford y Renault sorprenden con poderosa alianza: cómo serán los vehículos que nazcan de la asociación de estas emblemáticas firmas

Vehículos

Ford Ranger tendrá cambio: la compañía anunció movimiento importante en el continente

Vehículos

Llaman a revisión más de 10.000 vehículos de Ford: estos son los modelos y daños identificados por las autoridades de México

¿Ford revivirá al legendario Fiesta?

La compañía norteamericana Ford parece estar transitando por el mismo camino de Renault, Chevrolet y otras compañías; de hecho, los rumores sobre el relanzamiento del descontinuado Fiesta en una versión 100 % eléctrica siguen aumentando.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites
Finalmente fue anunciada la llegada del Chevrolet Spark EUV a Colombia: Su precio y fecha de lanzamiento aún están pendientes.
El Chevrolet SparK EUV es la versión eléctrica que revivió a uno de los modelos más vendidos en Colombia. Foto: Suministradas a Semana

Una de las pistas que alimenta este rumor es la reciente alianza celebrada entre Ford y Renault, la cual tiene como objetivo ampliar la oferta de vehículos eléctricos de la fabricante estadounidense en Europa.

En sí, Ford se encargará de diseñar dos nuevos modelos para el mercado del viejo continente, mientras que Renault se encargará de su fabricación en Francia.

Ante esto, el medio alemán especializado Auto Motor und Sport se atrevió a señalar que el nuevo Ford Fiesta eléctrico estaría cerca de ser una realidad.

Según indicaron, estaría llegando a las calles en 2028, cinco años después de que la última unidad fuera fabricada en la planta de Colonia, en Alemania.

Aunque son rumores que cada vez toma más fuerza, la alianza entre estas dos emblemáticas firmas significará un impulso importante para la marca estadounidense, pues aprovechará la plataforma Ampere diseñada por Renault para poner en marcha el diseño y producción de sus vehículos eléctricos, dentro de los cuales podría estar el Fiesta.

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado
Ford Fiesta ST, el último de los modelos deportivos de la firma.
Ford Fiesta ST, el último de los modelos deportivos de la firma. Foto: Getty Images

En medio de las pesquisas que han hecho algunos curiosos, se cree que podría contar con una batería 40 o 52 kWh, un motor de 120 o 150 CV y entregar una autonomía de 400 kilómetros.

Sobre el precio, se espera que llegue por debajo de los 30.000 euros, lo que le garantizaría competir con el Nissan Micra, y con los modelos que ya tiene Renault rodando por las vías europeas.

Más de Vehículos

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha dado a conocer su primer 'RoboTaxi', una propuesta que integra la última tecnología en conducción autónoma para mejorar la experiencia de movilidad.

Elon Musk contradice caída en ventas de Tesla y asegura que la producción de vehículos va en alza

Carro Ford Fiesta

Ford tendría todo listo para revivir uno de sus carros más populares: en Colombia hay muchos y ahora sería eléctrico

Autoridades verifican el cumplimiento del respeto del carril exclusivo para transporte escolar en el norte de Bogotá.

La línea verde que ha metido en problemas a muchos conductores: qué significa y la costosa multa por no respetarla

Son varios los automotores que no deben pagar impuesto vehicular en 2026.

Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran

Pico y placa en Cali. Foto por Jorge Orozco - El País

Cambia pico y placa en Cali este viernes 9 de enero: así quedó la restricción

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

¿Hasta cuándo y de cuánto es el descuento en el impuesto vehicular en Bogotá? Se ahorra buena platica

Carros autónomos que mejorarán el servicio de transporte en Washington en el 2026

Gigante automotriz se suma al Grupo Volkswagen y cierra negocio para llevar la “conducción manos libres” a otro nivel

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Movilidad en Bogotá para este jueves, 8 de enero: así está el tráfico en las vías de la capital

Dreame, el fabricante de aspiradoras que fabricó el Nebula Next 01.

En solo 1,8 segundos, el Nebula Next 01 es capaz de llegar a los 100 km/h: lo fabrica una empresa de aspiradoras

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

Las marcas de carros que mejor marcan en la bolsa: las 10 primeras se venden en Colombia, ¿qué pasó con las firmas chinas?

Noticias Destacadas