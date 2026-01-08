Ford tendría todo listo para revivir uno de sus carros más populares: en Colombia hay muchos y ahora sería eléctrico

La estrategia de revivir íconos de la industria automotriz para impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica y mejorar sus ventas en este segmento le ha funcionado a diferentes compañías fabricantes y parece ser el camino que seguirán otras compañías en el mundo.

El Renault 4 E-Tech se inspira en su antecesor, modelo que marcó tendencia durante más de 3 décadas. Foto: DPPI

Ejemplo de ello son el Renault 4 E-Tech, el Renault 5 E-Tech y el propio Twingo, son claros ejemplos de cómo la firma francesa ha sacado provecho del excelente desempeño que tuvieron estos modelos en el pasado cuando funcionaron con motores a combustión.

En el plano local, Chevrolet hizo lo propio con el Spark EUV, versión eléctrica de uno de los carros más queridos en Colombia y que regresó al país con un look bastante diferente y llamativo que ayudó a impulsar las ventas de la marca del corbatín desde que fue presentado de forma oficial.

La estrategia, más allá de revivir estos íconos, es la de poder colocar en el mercado modelos económicos que cubran la oferta de autos eléctricos de bajo costo, teniendo en cuenta esta tecnología se caracteriza por sus elevados precios.

¿Ford revivirá al legendario Fiesta?

La compañía norteamericana Ford parece estar transitando por el mismo camino de Renault, Chevrolet y otras compañías; de hecho, los rumores sobre el relanzamiento del descontinuado Fiesta en una versión 100 % eléctrica siguen aumentando.

El Chevrolet SparK EUV es la versión eléctrica que revivió a uno de los modelos más vendidos en Colombia. Foto: Suministradas a Semana

Una de las pistas que alimenta este rumor es la reciente alianza celebrada entre Ford y Renault, la cual tiene como objetivo ampliar la oferta de vehículos eléctricos de la fabricante estadounidense en Europa.

En sí, Ford se encargará de diseñar dos nuevos modelos para el mercado del viejo continente, mientras que Renault se encargará de su fabricación en Francia.

Ante esto, el medio alemán especializado Auto Motor und Sport se atrevió a señalar que el nuevo Ford Fiesta eléctrico estaría cerca de ser una realidad.

Según indicaron, estaría llegando a las calles en 2028, cinco años después de que la última unidad fuera fabricada en la planta de Colonia, en Alemania.

Aunque son rumores que cada vez toma más fuerza, la alianza entre estas dos emblemáticas firmas significará un impulso importante para la marca estadounidense, pues aprovechará la plataforma Ampere diseñada por Renault para poner en marcha el diseño y producción de sus vehículos eléctricos, dentro de los cuales podría estar el Fiesta.

Ford Fiesta ST, el último de los modelos deportivos de la firma. Foto: Getty Images

En medio de las pesquisas que han hecho algunos curiosos, se cree que podría contar con una batería 40 o 52 kWh, un motor de 120 o 150 CV y entregar una autonomía de 400 kilómetros.

Sobre el precio, se espera que llegue por debajo de los 30.000 euros, lo que le garantizaría competir con el Nissan Micra, y con los modelos que ya tiene Renault rodando por las vías europeas.