Carros con emociones: así cambiarán los vehículos en cinco años; inteligencia artificial hará su trabajo en poco tiempo

Geely lanzó una tecnología para sus vehículos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

9 de enero de 2026, 6:30 p. m.
Así lucirían los carros del futuro gracias a los avances tecnológicos que incluyen inteligencia artificial.
Así lucirían los carros del futuro gracias a los avances tecnológicos que incluyen inteligencia artificial.

Geely Auto Group, uno de los consorcios automovilísticos más importantes del mundo, y del cual hacen parte firmas como Volvo o Zeekr que tienen presencia en Colombia, estuvo presente en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2026 por tercer año consecutivo, donde dejo claro su objetivo de liderar la próxima era de la movilidad inteligente.

En un futuro, no muy lejano, loe vehículos pasarán a tener comportamientos proactivos, según el grupo Geely. Foto: Suministradas por Xiaomi

A medida que CES continúa evolucionando hacia una plataforma de innovación intersectorial impulsada por IA, Geely ocupó un lugar central para presentar dos importantes avances que redefinirán la base técnica de los vehículos inteligentes de próxima generación: Full-Domain AI 2.0, la arquitectura de inteligencia vehicular mejorada de Geely, y G-ASD (Geely Afari Smart Driving), el nuevo sistema de conducción inteligente de Geely,

De que se tratan los dos avances presentados por Geely en CES 2026

El primero de ellos, Full-Domain AI 2.0 marca una evolución significativa con respecto a la versión anterior de Geely, Full-Domain AI 1.0, que pasa de una inteligencia fragmentada y basada en módulos a una arquitectura de IA unificada para todo el vehículo.

Geely ha logrado una profunda integración de la potencia informática, los datos y los modelos a nivel de vehículo para establecer un potente motor inteligente central, que potencia eficazmente todas las funciones del vehículo con un “supercerebro de IA” capaz de una programación unificada y una colaboración eficiente en todos los ámbitos.

Este enfoque permite que los sistemas inteligentes en los ámbitos de la cabina, el chasis, la seguridad y la conducción logren acceso mutuo e interacción en tiempo real.

La tecnología le ha permitido a la industria automotriz avances bastante rápidos en los últimos años. Foto: Getty Images

Por su parte, G-ASD marca un gran avance hacia la conducción autónoma de alto nivel. Desarrollado como el sistema de conducción inteligente de próxima generación de Geely, G-ASD combina IA avanzada, datos de conducción del mundo real a gran escala y hardware de detección y computación de alto rendimiento para mejorar la seguridad y la confianza al volante en escenarios de tráfico complejos.

“La IA está transformando la industria automotriz de muchas maneras, desde los sistemas de propulsión y los componentes hasta la reconstrucción sistemática de los ecosistemas de movilidad y los estilos de vida. Geely se compromete a crear una movilidad segura, sostenible e inteligente para el mundo”, dijo Jerry Gan, CEO de Geely Auto Group.

Por su parte, Li Chuanhai, director de tecnología de Geely Auto Group, indicó que en cinco años los vehículos tendrán una transformación que les permitirá contar con “conciencia emocional”, algo realmente llamativo para la industria y que seguramente llevará a los vehículos a otro nivel.

La inteligencia artificial jugará un papel clave para el desarrollo y funcionalidad de los carros en un futuro. Foto: Getty Images

“Para 2030, los automóviles evolucionarán hacia una ‘superinteligencia’ con conciencia emocional, servicio proactivo y evolución continua. G-ASD y la IA de dominio completo 2.0 no son conceptos lejanos: son innovaciones tangibles que se integran con las cabinas y el chasis para ofrecer experiencias altamente humanas, superinteligentes y extremadamente intuitivas", concluyó Chuanhai.

