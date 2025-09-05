Estos son los ‘exoesqueletos’ que pueden convertir en sobrehumanos a los soldados chinos en una guerra

Con un futuro de guerra nublado, China está trabajando una transformación que parecía imposible en el campo de batalla, pues mientras las fuerzas armadas tradicionales dependen únicamente de la resistencia humana, el gigante asiático está desarrollando una nueva generación de combatientes que fácilmente puede desafiar los límites físicos del cuerpo humano.

Se trata de una innovación que combina robótica avanzada, algoritmos sofisticados y diseño militar estratégico para crear lo que muchos consideran el próximo salto evolutivo en la guerra moderna.

Esto no es ficción, las Fuerzas Armadas de la República Popular están implementando exoesqueletos, este sistema que tiene la capacidad de ampliar las capacidades físicas, lo que permite a cualquier soldado ejecutar misiones que anteriormente resultaban imposibles para humanos.

Tecnología que amplifica las capacidades humanas más allá de lo natural

Las pruebas realizadas por las fuerzas militares chinas han demostrado resultados extraordinarios, sus exoesqueletos tiene la capacidad de disminuir el cansancio de los combatientes hasta en un 50%, mientras les permiten transportar equipamiento de hasta 100 kilogramos sin comprometer su movilidad.

“Proporciona tres niveles de asistencia ascendente, reduciendo la fatiga, mejorando la función y mejorando la eficiencia”, resalta el portal BloodWing.

Esta capacidad representa un cambio importante en las operaciones de campo, donde tradicionalmente el peso del equipo y la fatiga pueden limitar severamente las misiones que ocupan mayor tiempo.

PLA soldier equipped with the new exoskeleton. So futuristic! pic.twitter.com/x8J3dI1BlZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) April 29, 2025

Estos exoesqueletos cuentan con motores eléctricos y sistemas de alimentación intercambiables, que garantizan su funcionamiento continuo incluso en las condiciones más complejas.

La tecnología de inteligencia artificial integrada monitorea constantemente los gestos y la posición corporal del usuario, mientras que una red de detectores especializados evalúa el desgaste muscular como también las características del terreno en el que se encuentra.

Esta combinación de elementos permite tener una ganancia de eficiencia operativa, pues suple necesidades clave en situación de combate.

Lo que esto significa para el futuro de los ejércitos

Los expertos que han visto estos trajes en acción no pueden creer lo que presencian, ni siquiera cuando se ven en redes la capacidad de fuerza bruta de estos exoesqueletos.

Los exoesqueletos probados por el Ejército chino reducen en un 50% el cansancio de los soldados y aumentan su capacidad operativa. | Foto: Blood Wing Technology

China tiene como plan que todos sus soldados tengan esta súper fuerza antes del año 2049, cuando su país cumple 100 años como república.