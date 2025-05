Experto señala que EE. UU. ya no es la potencia tecnológica dominante en el mundo y menciona el país que lo superó

Estados Unidos “ya no es la potencia dominante” en el mundo tecnológico, aunque se comporte como tal, dijo Paddy Cosgrave, director ejecutivo de la conferencia tecnológica Web Summit Rio, que se celebra esta semana en la ciudad brasileña.

“En lo tecnológico, el mundo ha avanzado. Estados Unidos ya no es la potencia dominante, ya no es hegemónica. Actúa como tal, pero ya no tiene el poder que solía tener”, afirmó en una entrevista a la AFP Cosgrave, de 42 años.