Suscribirse

Tecnología

Fin del soporte de Windows 10: esta es la razón por la que millones de equipos continúan sin migrar a Windows 11

Microsoft terminó oficialmente el soporte de Windows 10 el pasado martes, 14 de octubre.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de noviembre de 2025, 1:34 p. m.
El fin de Windows 10 obliga a los usuarios a migrar si quieren mantener la protección digital.
Con el cierre de soporte, Windows 10 pasa a ser un sistema sin defensa ante amenazas. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Microsoft

La finalización del soporte oficial para Windows 10 no ha impulsado de forma inmediata la adopción de Windows 11. Actualmente, aún existen alrededor de 500 millones de computadores que continúan operando con la versión obsoleta del sistema.

El pasado 14 de octubre, Microsoft retiró oficialmente el soporte para Windows 10, dejando a los equipos que lo utilizan en estado de obsolescencia y vulnerabilidad al suspender las actualizaciones de software, seguridad y asistencia técnica.

500 millones de computadores aún no migran a Windows 11

La transición a Windows 11 no siempre es viable. Muchos dispositivos con Windows 10 no cumplen los requisitos técnicos mínimos para actualizarse, y no todos los usuarios pueden asumir el costo de adquirir un equipo nuevo que ya incluya la versión más reciente del sistema operativo.

Microsoft anunció el fin del soporte para Windows 10 y no todos los equipos podrán actualizarse a Windows 11.
Millones de dispositivos siguen con Windows 10 pese a su obsolescencia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este panorama ha llevado a que todavía existan en el mundo cerca de 500 millones de dispositivos que, pese a ser compatibles, no han dado el salto a Windows 11, según afirmó el director de Operaciones de Dell, Jeffrey Clarke, durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre. A esta cifra se suman “otros 500 millones de equipos con cuatro años de antigüedad que no pueden ejecutar Windows 11”, añadió.

Contexto: Peligrosa estafa sale a la luz: roban sus datos en segundos con pantallas falsas y un simple comando

Estas cifras forman parte del mercado global de ordenadores con Windows, un segmento que, según el directivo, representa “ricas oportunidades para actualizar a Windows 11 y adoptar tecnología moderna”, incluidos los computadores impulsados por inteligencia artificial. Clarke considera que estas tendencias pueden incentivar la adquisición de nuevos equipos Dell.

La actualización comenzó a desplegarse desde el miércoles para los dispositivos que ya ejecutan Windows 24H2.
A pesar del fin del soporte, la migración a Windows 11 no ha aumentado de manera significativa. | Foto: Getty Images

Asimismo, destacó que la base instalada de dispositivos Windows asciende a aproximadamente 1.500 millones de unidades. A mediados de noviembre, durante el evento Microsoft Ignite 2025, el presidente de Windows, Pavan Davuluri, señaló que “cerca de mil millones de personas confían en Windows 11”, aunque no precisó cuántos equipos tienen realmente instalada esta versión.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Apple sorprende en Black Friday 2025: ofertas ocultas que están rompiendo el mercado

2. River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

3. Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

4. Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

5. Álvaro Uribe publica desgarrador mensaje de la Secretaria de Salud de Cali sobre debacle del sistema: “Se están muriendo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Windows 10 Windows 11 Computadores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.