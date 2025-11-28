Fin del soporte de Windows 10: esta es la razón por la que millones de equipos continúan sin migrar a Windows 11

La finalización del soporte oficial para Windows 10 no ha impulsado de forma inmediata la adopción de Windows 11. Actualmente, aún existen alrededor de 500 millones de computadores que continúan operando con la versión obsoleta del sistema.

El pasado 14 de octubre, Microsoft retiró oficialmente el soporte para Windows 10, dejando a los equipos que lo utilizan en estado de obsolescencia y vulnerabilidad al suspender las actualizaciones de software, seguridad y asistencia técnica.

500 millones de computadores aún no migran a Windows 11

La transición a Windows 11 no siempre es viable. Muchos dispositivos con Windows 10 no cumplen los requisitos técnicos mínimos para actualizarse, y no todos los usuarios pueden asumir el costo de adquirir un equipo nuevo que ya incluya la versión más reciente del sistema operativo.

Millones de dispositivos siguen con Windows 10 pese a su obsolescencia.

Este panorama ha llevado a que todavía existan en el mundo cerca de 500 millones de dispositivos que, pese a ser compatibles, no han dado el salto a Windows 11, según afirmó el director de Operaciones de Dell, Jeffrey Clarke, durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre. A esta cifra se suman “otros 500 millones de equipos con cuatro años de antigüedad que no pueden ejecutar Windows 11”, añadió.

Estas cifras forman parte del mercado global de ordenadores con Windows, un segmento que, según el directivo, representa “ricas oportunidades para actualizar a Windows 11 y adoptar tecnología moderna”, incluidos los computadores impulsados por inteligencia artificial. Clarke considera que estas tendencias pueden incentivar la adquisición de nuevos equipos Dell.

A pesar del fin del soporte, la migración a Windows 11 no ha aumentado de manera significativa.

Asimismo, destacó que la base instalada de dispositivos Windows asciende a aproximadamente 1.500 millones de unidades. A mediados de noviembre, durante el evento Microsoft Ignite 2025, el presidente de Windows, Pavan Davuluri, señaló que “cerca de mil millones de personas confían en Windows 11”, aunque no precisó cuántos equipos tienen realmente instalada esta versión.