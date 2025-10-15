A partir del 14 de octubre de 2025, y tras casi una década de servicio, Windows 10 llegó oficialmente al final de su soporte, despidiéndose como uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo. Esta decisión de Microsoft deja a millones de equipos en riesgo, ya que dejarían de recibir actualizaciones de seguridad y mantenimiento esenciales para su protección.

En este contexto, mantener el sistema operativo actualizado es esencial para garantizar la seguridad, el rendimiento y el acceso a las últimas funciones que ofrece Microsoft. En el caso de Windows 11, las actualizaciones no solo corrigen errores o vulnerabilidades, sino que también mejoran la experiencia del usuario con nuevas herramientas, ajustes de diseño y mayor compatibilidad con programas.

Windows 10 se va con su soporte oficial. | Foto: Europa Press

Pero ante este cambio, muchos se preguntan cómo instalar correctamente la actualización de Windows 11 y qué aspectos se deben tener en cuenta antes, durante y después del proceso para evitar inconvenientes a futuro.

De acuerdo con la página de soporte de Microsoft, la compañía distribuye las nuevas versiones de forma gradual, basándose en modelos de inteligencia que evalúan factores como la compatibilidad del hardware, la fiabilidad del sistema y la antigüedad del equipo.

Sin embargo, si el usuario decide realizar cambios, como reemplazar el disco duro, la memoria o el procesador, debe tener en cuenta que la disponibilidad de la actualización no siempre es inmediata.

Este enfoque busca asegurar que cada instalación se realice sin inconvenientes y mantenga los estándares de calidad y rendimiento que la compañía garantiza a sus usuarios.

Para verificar si un dispositivo actualizado con nuevo hardware cumple los requisitos de Windows 11, la opción más recomendada es usar la aplicación oficial ‘Comprobación de estado del PC’. Esta herramienta analiza el sistema y determina si cumple las condiciones necesarias para recibir la actualización.

Tras instalarla, basta con buscarla desde el menú ‘Inicio’, abrirla y hacer clic en el botón ‘Comprobar ahora’. En pocos segundos, la aplicación muestra si el dispositivo es apto o si requiere algún ajuste adicional antes de instalar el sistema operativo.

Esta versión ya está disponible para descarga como un paquete de habilitación (eKB) a través de Windows Update. | Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que Windows Update puede tardar hasta 24 horas en reflejar la nueva información de compatibilidad después de un cambio de hardware. Si el resultado no se actualiza automáticamente, es posible forzar una revisión manual desde la configuración del sistema. De esta forma, pueden asegurarse de que su equipo cumpla con todos los criterios exigidos por Microsoft para una instalación correcta y segura de Windows 11.

¿Cómo instalar la actualización de Windows 11?

Una vez confirmada la compatibilidad, el siguiente paso consiste en acceder al menú ‘Configuración’ del sistema, seleccionando ‘Windows Update’ en la barra lateral izquierda. Desde allí, el usuario podrá verificar si la actualización de Windows 11 está disponible. En la mayoría de los casos, el sistema detecta automáticamente la versión más reciente y muestra el botón ‘Descargar e instalar’.

El tiempo que tarda este proceso depende de la velocidad de conexión a Internet y de las características del equipo. Microsoft recomienda mantener el computador conectado a la corriente eléctrica durante la instalación para evitar interrupciones. Además, es fundamental realizar una copia de seguridad de los archivos importantes antes de iniciar la actualización, ya que aunque el proceso suele conservar los datos personales, siempre existe un pequeño riesgo de pérdida.

Además, cabe resaltar que Microsoft, en su sitio web, señala que algunos dispositivos no requieren de un proceso de actualización manual, ya que “se actualiza automáticamente sin interrumpir tu flujo, lo que ayuda a mantener tu PC protegida y ofrece innovaciones continuas que facilitan las cosas de la vida”.