El fin de Windows 10: estos son los graves riesgos a los que podrían quedar expuestas miles de empresas colombianas

En los últimos meses, se ha hablado de la noticia de que Microsoft pondrá fin al soporte y a las actualizaciones de seguridad para Windows 10 en el mes de octubre del año en curso. No obstante, este retiro tiene preocupados a más del 70 % de las compañías en Colombia que continúan utilizando este sistema, exponiéndolas a riesgos operativos, financieros y de ciberseguridad que podrían comprometer su continuidad.

El fin del soporte implica riesgos inmediatos: desde pérdidas millonarias por incidentes de ciberseguridad hasta sanciones regulatorias y bloqueos que pueden comprometer sectores completos.

Casi la mitad de los computadores en el mundo serán más vulnerables tras el retiro de soporte a Windows 10. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Microsoft

Al mismo tiempo, representa una oportunidad para acelerar la modernización digital y fortalecer la competitividad. Gracias a que las nuevas plataformas de Microsoft representan un gran avance al incorporar inteligencia artificial capaz de anticipar ataques, automatizar tareas, mejorar el análisis financiero y adaptar la formación de los empleados a sus necesidades.

“El desafío no es solo técnico: repercute en las finanzas, la operación, el talento y la seguridad de cada organización. El reto está en transformar esta transición en un punto de partida para ganar resiliencia digital y ventaja competitiva”, señaló Javier Márquez, gerente financiero de Controles Empresariales, sobre las consecuencias de aplazar la migración.

Además, mantener sistemas obsoletos compromete certificaciones y auditorías al dificultar la trazabilidad de procesos. Migrar a versiones actualizadas asegura el cumplimiento de estándares y permite documentar controles preventivos frente a ciberataques y fallos operativos.

Por ello, cada vez más las empresas están adoptando esquemas como renting o DaaS, junto con diagnósticos previos, renovaciones sostenibles y soporte especializado. Estas estrategias permiten que la migración se realice de forma planificada, reduciendo contingencias y garantizando mayor estabilidad en la operación diaria.

Mantener sistemas obsoletos compromete certificaciones y auditorías al dificultar la trazabilidad de procesos | Foto: Getty Images

En este contexto, contar con aliados especializados resulta clave para que las organizaciones gestionen la migración de manera ordenada, mitiguen vulnerabilidades y aseguren la efectividad de sus operaciones en la economía digital.