Suscribirse

Tecnología

Windows 10 tiene los días contados y los expertos advierten sobre todos los riesgos a los que quedará expuesto

Windows 10 dejará de recibir soporte el 14 de octubre, dejando millones de equipos expuestos a riesgos de seguridad.

Redacción Tecnología
17 de septiembre de 2025, 11:15 p. m.
Especialistas advierten que usar Windows 10 después de octubre será como tener la “casa desprotegida”.
Casi la mitad de los computadores en el mundo serán más vulnerables tras el retiro de soporte a Windows 10. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Microsoft

¿Su computador tiene Windows 10? Entonces esta noticia le interesa, el próximo 14 de octubre, Microsoft dejará de cuidar este sistema operativo. Es como si su médico de cabecera decidiera jubilarse y ya no pudiera atenderlo más.

Esto no es solo un cambio técnico, es algo que puede afectar el día a día. Imagine que casi la mitad de los computadores del mundo usan Windows 10. Son millones de equipos que pronto quedarán sin un “doctor” que los cuide.

Cuando Microsoft retire el soporte, ya no habrá más parches para arreglar problemas ni actualizaciones para mantener su equipo seguro. Es como vivir en una casa donde nunca más puede cambiar las cerraduras, aunque sepas que los ladrones tienen llaves.

Su computador se vuelve un blanco fácil

Los expertos en seguridad de ESET han señalado que cuando Windows 10 quede sin protección, será como tener un cartel en la puerta que diga “casa desprotegida”.

Los delincuentes de internet ya están esperando este momento, saben que habrá millones de PCs vulnerables funcionando sin defensas.

Windows 11 agiliza la creación de GIFs con una sencilla combinación de teclas.
El fin del soporte de Windows 10 preocupa a expertos que advierten vulnerabilidades graves en los equipos. | Foto: Getty Images

Seguir utilizando Windows 10 después del 14 de octubre trae aparejadas consecuencias reales que pueden traer impacto tanto para usuarios como para las empresas. Los sistemas sin soporte se transforman en un entorno de alto riesgo y en un objetivo más que apetecible para los ciberatacantes.Se brinda laposibilidad de quedar expuesto a problemas de seguridad, así como la información personal y la operatoria de muchas empresas”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

¿Qué puede pasarle a su equipo? Varias cosas malas:

  • Virus y programas maliciosos podrán entrar más fácilmente
  • Sus datos personales estarán en riesgo constante
  • Las aplicaciones nuevas dejarán de funcionar poco a poco
  • El navegador de internet se volverá menos seguro
  • Algunos programas de trabajo como Teams o Zoom podrían bloquearse
Contexto: Un truco de Windows 11: así puede cerrar cualquier programa, incluso si está congelado

La buena noticia: hay una salida fácil

La solución existe y es más simple de lo que cree, puede cambiar a Windows 11 gratis, siempre y cuando su computador sea lo suficientemente moderna.

El logotipo de Windows 11 se ve en la pantalla de una computadora portátil en un centro comercial en Cracovia, Polonia, el 11 de enero de 2023. (Foto de Beata Zawrzel/NurPhoto vía Getty Images)
Microsoft pondrá fin al soporte de Windows 10 y millones de computadores quedarán sin protección frente a ciberataques. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo saber si su equipo puede hacer el cambio? Es súper fácil:

  1. Haga clic en el botón de inicio
  2. Vaya a “Configuración”
  3. Busque “Windows Update”
  4. De click a “Buscar actualizaciones”

Su computadora le dirá si puede o no cambiar al sistema operativo Windows 11.

¿Por qué vale la pena hacer el cambio?

Windows 11 es como tener un guardaespaldas personal en el computador y tiene funciones inteligentes que:

  • Revisan automáticamente qué programas instala, bloqueando los sospechosos
  • Permiten usar su cara o huella en lugar de contraseñas complicadas
  • Mantienen los datos súper protegidos con tecnología moderna

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Quintero no fue tenido en cuenta: decisión oficial en River Plate para la Libertadores

2. Por vencimiento de términos quedó libre el capitán de la Policía vinculado a la fuga de alias Matamba

3. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

4. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

5. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Windows 10RiesgosciberseguridadMicrosoft

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.