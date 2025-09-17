Windows 10 tiene los días contados y los expertos advierten sobre todos los riesgos a los que quedará expuesto

¿Su computador tiene Windows 10? Entonces esta noticia le interesa, el próximo 14 de octubre, Microsoft dejará de cuidar este sistema operativo. Es como si su médico de cabecera decidiera jubilarse y ya no pudiera atenderlo más.

Esto no es solo un cambio técnico, es algo que puede afectar el día a día. Imagine que casi la mitad de los computadores del mundo usan Windows 10. Son millones de equipos que pronto quedarán sin un “doctor” que los cuide.

Cuando Microsoft retire el soporte, ya no habrá más parches para arreglar problemas ni actualizaciones para mantener su equipo seguro. Es como vivir en una casa donde nunca más puede cambiar las cerraduras, aunque sepas que los ladrones tienen llaves.

Su computador se vuelve un blanco fácil

Los expertos en seguridad de ESET han señalado que cuando Windows 10 quede sin protección, será como tener un cartel en la puerta que diga “casa desprotegida”.

Los delincuentes de internet ya están esperando este momento, saben que habrá millones de PCs vulnerables funcionando sin defensas.

El fin del soporte de Windows 10 preocupa a expertos que advierten vulnerabilidades graves en los equipos. | Foto: Getty Images

“Seguir utilizando Windows 10 después del 14 de octubre trae aparejadas consecuencias reales que pueden traer impacto tanto para usuarios como para las empresas. Los sistemas sin soporte se transforman en un entorno de alto riesgo y en un objetivo más que apetecible para los ciberatacantes.Se brinda laposibilidad de quedar expuesto a problemas de seguridad, así como la información personal y la operatoria de muchas empresas”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

¿Qué puede pasarle a su equipo? Varias cosas malas:

Virus y programas maliciosos podrán entrar más fácilmente

podrán entrar más fácilmente Sus datos personales estarán en riesgo constante

estarán en riesgo constante Las aplicaciones nuevas dejarán de funcionar poco a poco

dejarán de funcionar poco a poco El navegador de internet se volverá menos seguro

se volverá menos seguro Algunos programas de trabajo como Teams o Zoom podrían bloquearse

La buena noticia: hay una salida fácil

La solución existe y es más simple de lo que cree, puede cambiar a Windows 11 gratis, siempre y cuando su computador sea lo suficientemente moderna.

Microsoft pondrá fin al soporte de Windows 10 y millones de computadores quedarán sin protección frente a ciberataques. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo saber si su equipo puede hacer el cambio? Es súper fácil:

Haga clic en el botón de inicio Vaya a “Configuración” Busque “Windows Update” De click a “Buscar actualizaciones”

Su computadora le dirá si puede o no cambiar al sistema operativo Windows 11.

¿Por qué vale la pena hacer el cambio?

Windows 11 es como tener un guardaespaldas personal en el computador y tiene funciones inteligentes que: