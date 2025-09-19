Suscribirse

Adiós a Windows 10: qué opciones tienen los usuarios para proteger su computador ante el fin del soporte

Los equipos con este sistema seguirán funcionando, pero ya no recibirán actualizaciones de seguridad.

Redacción Tecnología
19 de septiembre de 2025, 7:31 p. m.
Los equipos con este sistema seguirán funcionando.
Los equipos con este sistema seguirán funcionando. | Foto: Getty Images

Microsoft recomienda a los usuarios reciclar o intercambiar su ordenador en caso de no poder actualizarlo a Windows 11. Estas alternativas se suman a la opción de contratar una extensión de actualizaciones de seguridad ante el fin del soporte de Windows 10.

El próximo 14 de octubre de 2025 concluirá oficialmente el soporte para Windows 10. Esto significa que los equipos con este sistema operativo, aunque seguirán funcionando, dejarán de recibir actualizaciones de software, parches de seguridad y asistencia técnica.

Para quienes deseen mantener al menos la seguridad de su ordenador durante un año adicional, Microsoft ofrece la posibilidad de pagar por la ampliación del soporte a través del programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU, por sus siglas en inglés).

Windows 10
Windows 10 | Foto: Getty Images

No obstante, esta no es la única alternativa disponible para quienes no puedan dar el salto a Windows 11. En la sección de Windows Update, la compañía ha añadido un enlace con información sobre programas de intercambio o reciclaje de equipos, según destaca Windows Latest.

Contexto: Así puede transferir archivos entre computadores sin complicaciones, gratis y de forma segura

A través del programa de intercambio de Microsoft Store, los usuarios pueden solicitar una tasación de su ordenador para venderlo, con el fin de facilitar la compra de un nuevo dispositivo con Windows 11. También existe la opción de entregar el equipo para su reciclaje de manera responsable.

¿Qué pasa si un PC deja de recibir actualizaciones de seguridad?

El equipo no deja de funcionar de inmediato; sin embargo, con el paso del tiempo el riesgo para el usuario y sus datos aumenta, ya que las vulnerabilidades descubiertas después de esa fecha quedarán sin corregir.

Esto abre la puerta a que los ciberdelincuentes se aprovechen de los fallos en los sistemas desactualizados. Sin los parches de seguridad, un PC se convierte en un blanco fácil para ataques como virus, troyanos, ransomware o el robo de información personal y financiera.

El 14 de octubre de 2025 finaliza el soporte oficial de Windows 10.
El 14 de octubre de 2025 finaliza el soporte oficial de Windows 10. | Foto: Getty Images

“Una versión de Windows que ya no es compatible no recibe actualizaciones de software de Microsoft. Estas incluyen parches de seguridad que protegen el equipo contra virus dañinos, spyware y otro software malicioso capaz de robar información personal. Además, Windows Update instala mejoras de software que incrementan la confiabilidad del sistema, como nuevos controladores para el hardware”, explican desde Microsoft.

*Con información de Europa Press

