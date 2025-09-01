Suscribirse

Microsoft lanzó la versión preliminar de la actualización de Windows 11

La compañía señaló que desaparecerán algunas herramientas.

1 de septiembre de 2025, 7:55 p. m.
Empresas y usuarios deberán cambiar a OneNote para Windows ante la inminente ralentización de su versión en Windows 10.
La actualización anual de Windows 11 llegará a finales de año, pero Microsoft ya ha facilitado el acceso previo para que los consumidores puedan probarla antes de su lanzamiento oficial.

La versión 25H2 recoge las novedades en características del sistema operativo, que Microsoft no ha detallado, aunque sí ha especificado que desaparecerán algunas herramientas.

En concreto, con 25H2 retirará PowerShell 2.0 y la línea de comandos de Windows Management Instrumentation (WMIC). Y en cumplimiento con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, los administradores podrán eliminar aplicaciones preinstaladas de Microsoft Store.

Esta actualización está disponible en el canal de vista previa para clientes, para que usuarios del programa Windows Insider puedan acceder a ella antes de su lanzamiento a finales de año, como ha informado Microsoft en un comunicado compartido en su blog.

Según la compañía, Windows 11 25H2 comparte “las mismas nuevas características y mejoras” que la versión versión 24H2 y se entregará como un paquete de habilitación, lo que ayudará a reducir el tiempo de instalación.

Word

La semana pasada, Microsoft confirmó que está probando una nueva actualización en Microsoft Word para que la herramienta guarde automáticamente los documentos de los usuarios en la nube, ya sea en OneDrive o en el servicio de almacenamiento que prefiera el usuario.

La compañía tecnológica anunció que está modernizando la forma en que se crean y almacenan archivos en Word para Windows, por lo que los usuarios ya no tendrán que preocuparse por guardar sus documentos antes de cerrar la aplicación.

Microsoft está probando una nueva actualización de Microsoft Word en Microsoft 365 Insider para que se guarden automáticamente en la nube todos los nuevos documentos que se creen en el procesador de textos de la empresa, tal y como lo señaló el gerente de producto del equipo de Servicios y Experiencias Compartidas de Office, Raúl Muñoz, en una publicación en el blog de la compañía.

De esta manera, todo lo que se cree en Word se guardará automáticamente en OneDrive o en el servicio de almacenamiento en la nube que prefiera el usuario, y los archivos estarán protegidos por las reglas de seguridad y etiquetado de su empresa.

El nuevo documento se guardará con fecha en vez del nombre tradicional ‘DocumentoN’, y se podrá cambiar la ubicación de creación de los documentos configurando ubicaciones predeterminadas en la nube.

Así, se podrá tener acceso desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo Android o iOS, y al realizar cambios en un dispositivo, estos se sincronizarán en todas partes desde las que pueda acceder el usuario.

Esta actualización también ofrecerá una colaboración más sencilla con otros usuarios, ya que simplemente habrá que compartir el archivo en la nube para empezar a colaborar, añadir comentarios y realizar cambios juntos.

*Con información de Europa Press.

