Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios es la batería de su celular, debido al uso constante. Para responder a esta necesidad, las principales marcas han incorporado modos de gestión de energía diseñados para optimizar el consumo y adaptarse a los hábitos de cada persona.

Estas funciones –disponibles tanto en Android como en iPhone– permiten ajustar automáticamente el rendimiento del sistema, limitar procesos en segundo plano y reducir el uso de recursos cuando no son necesarios, lo que ayuda a conservar energía y prolongar la duración entre cargas.

Aunque cada usuario puede activar o desactivar estas herramientas según sus preferencias, esta opción —disponible tanto en Android como en iPhone—también regula el proceso de carga de forma inteligente, equilibrando la energía y extendiendo considerablemente la vida útil de la batería sin poner en riesgo el rendimiento del celular.

Muchos celulares modernos integran sistemas inteligentes que permiten regular el consumo energético según las necesidades del usuario. Estas configuraciones ofrecen distintos perfiles de funcionamiento, como los modos de ‘Alto Rendimiento’ y ‘Ahorro de Energía’, que equilibran la potencia del dispositivo y la duración de la batería.

Gracias a ellos, es posible disfrutar de una mejor autonomía sin afectar significativamente la experiencia de uso, lo cual resulta especialmente útil en jornadas largas o en momentos de alta demanda de recursos.

En el caso de los dispositivos que incluyan el modo de ‘Alto Rendimiento’, el usuario podría liberar toda la capacidad del hardware. Al activarlo, el usuario puede disfrutar de un brillo más intenso, una resolución de pantalla superior y un funcionamiento más fluido en tareas que requieren potencia, como la edición de video, los videojuegos o el consumo de contenido en alta definición. Esta opción maximiza el desempeño general del teléfono, aprovechando al máximo su capacidad tecnológica.

Para habilitar este modo, basta con ingresar al menú de ‘Ajustes’, acceder a ‘Cuidado del dispositivo’, entrar a la sección de ‘Batería’ y seleccionar la opción ‘Modo de batería’. Dentro de este menú, se puede optar por Alto rendimiento, lo que asegura un funcionamiento más rápido y una experiencia visual más inmersiva.