Google rompe fronteras con nuevas funciones de IA en su ‘Traductor’ para un aprendizaje de idiomas personalizado

La herramienta de aprendizaje de idiomas estará disponible en varios países de América, Europa, África y Oceanía.

Redacción Tecnología
27 de agosto de 2025, 12:17 p. m.
Nueva función en la app que traduce conversaciones en vivo con audio y texto en pantalla.
Nueva función en la app que traduce conversaciones en vivo con audio y texto en pantalla. | Foto: Getty Images

Google Traductor ha incorporado nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) que permiten practicar conversaciones personalizadas y traducir diálogos en vivo a través de la aplicación.

El gigante tecnológico busca ayudar a los usuarios a superar la barrera del idioma de forma más sencilla, ya que, según ha comunicado el equipo de Google, la habilidad más difícil de dominar es la conversación.

En esta línea, Google ha actualizado su aplicación ‘Traductor’ con una herramienta que permite a los usuarios practicar conversaciones adaptadas a sus necesidades, tal como se explica en una publicación de su blog oficial.

Los usuarios podrán simular situaciones específicas para aprender un idioma en función de sus objetivos o intereses personales, como viajar, estudiar, trabajar o comunicarse con amigos y familiares.

La función de traducción en vivo se lanzará primero en EE. UU., India y México.
La función de traducción en vivo se lanzará primero en EE. UU., India y México. | Foto: Getty Images

Al abrir la aplicación, se puede seleccionar el idioma en el que se desean mostrar las interacciones y explicaciones, así como uno de los tres niveles disponibles: básico, intermedio o avanzado, el cual podrá modificarse conforme se avance en el aprendizaje.

Contexto: La función que debería activar en ChatGPT para acceder al modo ‘supermemoria’ y ahorrar tiempo en cada consulta

Además, es posible participar en actividades de comprensión y expresión oral adaptadas a cada nivel, con la asistencia de la inteligencia artificial.

Por ahora, esta experiencia está disponible en versión beta y de forma limitada. Pueden acceder a ella los usuarios angloparlantes que deseen aprender español o francés, así como los usuarios que hablen español, francés o portugués y quieran aprender inglés.

Traducciones de conversaciones en vivo en tiempo real

Adicionalmente, Google ha incorporado una nueva función que permite mantener conversaciones en tiempo real con audio y traducciones en pantalla mediante la aplicación ‘Traductor’. Esta herramienta, también impulsada por IA, facilita la comunicación en más de 70 idiomas.

Para utilizarla, basta con acceder a la opción “Traducir en vivo” en la aplicación, donde se mostrará una transcripción de la conversación en ambos idiomas en el dispositivo. Según la compañía, estas funciones de traducción en vivo utilizan sus modelos más avanzados de reconocimiento de voz y habla, capaces de aislar sonidos para ofrecer mayor precisión.

Una de estas herramientas permite practicar conversaciones personalizadas en función de los objetivos del usuario.
Una de estas herramientas permite practicar conversaciones personalizadas en función de los objetivos del usuario. | Foto: Getty Images

Google ha informado que la herramienta de aprendizaje de idiomas en su versión beta estará disponible en América, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, así como en países europeos como Bélgica, Francia, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido e Irlanda, y también en Nigeria y Sudáfrica.

Contexto: Si le llega este mensaje, su cuenta de Gmail podría quedar inhabilitada por hacer alguna de estas cosas

Por su parte, la función de traducciones en vivo estará disponible desde esta semana para los usuarios de Estados Unidos, India y México.

*Con información de Europa Press

Aprender un idiomaGoogletraducciónInteligencia Artificial

