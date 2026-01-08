Tecnología

Inquietante decisión que tomó el jefe de IA de Meta por la que no tendría hijos, Elon Musk involucrado

Una declaración personal del jefe de IA de Meta desató un intenso debate en redes sociales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

8 de enero de 2026, 11:42 p. m.
Alexander Wang, jefe de IA de Meta, generó debate tras una declaración personal inesperada.
Alexander Wang, jefe de IA de Meta, generó debate tras una declaración personal inesperada. Foto: Jeff Chiu/AP / Getty

La vida personal de los grandes líderes tecnológicos suele pasar desapercibida hasta que una declaración rompe el molde, en esta ocasión, una decisión íntima del responsable de inteligencia artificial de Meta creó una ola de reacciones al señalar que no tendría hijos hasta contar con el avance de una tecnología impulsada por Elon Musk.

Una decisión personal que encendió el debate digital

Alexander Wang, jefe de inteligencia artificial en Meta, sorprendió al revelar que no contempla tener hijos, a diferencia de las razones habituales, que suelen involucrar la estabilidad económica o los proyectos personales, su postura está ligada a una visión sobre el futuro de la tecnología y el ser humano.

Alexander Wang planteó que el desarrollo cerebral temprano podría cambiar con nuevas innovaciones.
El jefe de IA de Meta, Alexander Wang, vinculó una decisión familiar con avances aún en desarrollo. Foto: Getty Images

Durante una conversación en un podcast, Wang explicó que preferiría esperar a que ciertas innovaciones vinculadas a la conexión entre el cerebro y las máquinas alcancen un nivel más sólido y confiable.

“Porque el cerebro de los niños durante los primeros siete años es más flexible y puede aprender interfaces cerebro-ordenador, lo que libera más potencial que el cerebro adulto”, comentó.

Tecnología

NASA confirma la llegada del “rey del cielo” en enero: el ‘máximo evento del año’ que podrá verse en esta fecha

Tecnología

Nuevo estudio científico revela el método que podría permitir a los humanos vivir hasta 200 años

Tecnología

El sencillo truco para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

Tecnología

Probar antes de comprar: la novedad que llegará a Google Play Store

Tecnología

WhatsApp revoluciona los chats en 2026: así funcionarán las nuevas etiquetas de miembro y stickers de texto

Tecnología

El país que limitará los anuncios largos de YouTube a partir de febrero

Tecnología

Por este pequeño descuido su celular podría fallar al desbloquearse; muchos suelen caer en este error sin saberlo

Tecnología

CES 2026: Meta anuncia nuevas funciones con IA para sus dispositivos inteligentes

Tecnología

Así será el nuevo modelo de Meta que facilita la edición de música y sonido

Tecnología

La nueva adquisición de Mark Zuckerberg: una startup que cambiará la forma de usar la tecnología

En su opinión, estos avances todavía no están lo suficientemente maduros como para formar parte de la vida cotidiana, pero podrían ser determinantes en los próximos años.

El primer hombre en recibir el chip de Neuralink de Elon Musk habla y revela detalles: “Soy un cyborg”

La relación de Elon Musk con la decisión de Wang

El planteamiento del ejecutivo está directamente relacionado con Neuralink (u otra empresa relacionada), la empresa fundada por Elon Musk que actualmente trabaja en dispositivos capaces de interactuar con el cerebro humano. Aunque hoy su foco está puesto en ayudar a personas con lesiones neurológicas, la idea de fondo va mucho más allá del ámbito médico.

“Creo que debido a la plasticidad (del cerebro de los niños), estamos hablando de todo el cerebro, se podrían alterar más de 300 millones de sinapsis de una manera similar”, explicó Wang.

El jefe de IA de Meta, Alexander Wang, vinculó una decisión familiar con avances aún en desarrollo.
La visión del ejecutivo apunta a un uso de la neurotecnología que trasciende el campo médico. Foto: NurPhoto via Getty Images

Wang sostiene que los primeros años de vida son clave para el desarrollo mental y que, en ese periodo, el cerebro tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse y aprender.

Bajo esa lógica, considera que las futuras generaciones podrían beneficiarse de estas herramientas desde edades tempranas.

Más de Tecnología

Un comentario hecho en un podcast puso en el centro de la conversación la paternidad y la innovación.

Inquietante decisión que tomó el jefe de IA de Meta por la que no tendría hijos, Elon Musk involucrado

El cielo nocturno de comienzos de 2026 tendrá uno de sus momentos más llamativos gracias a un evento poco común.

NASA confirma la llegada del “rey del cielo” en enero: el ‘máximo evento del año’ que podrá verse en esta fecha

envejecimiento

Nuevo estudio científico revela el método que podría permitir a los humanos vivir hasta 200 años

Es posible dejar de recibir llamadas de desconocidos.

El sencillo truco para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

La salida del antivirus Kaspersky de Google Play Store refleja las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la empresa rusa, que ha sido acusada de representar un riesgo para la seguridad nacional.

Probar antes de comprar: la novedad que llegará a Google Play Store

whatsapp

WhatsApp revoluciona los chats en 2026: así funcionarán las nuevas etiquetas de miembro y stickers de texto

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

El país que limitará los anuncios largos de YouTube a partir de febrero

El calor extremo puede provocar fallas en los sensores de un celular.

Por este pequeño descuido su celular podría fallar al desbloquearse; muchos suelen caer en este error sin saberlo

Los usuarios deben revisar muy bien el estado de los cajeros antes de retirar.

Cometer este simple error al retirar dinero en un cajero automático podría hacer que criminales despojen sus cuentas bancarias

Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores.

¿Se quedó sin conexión en plena vía? Así puede usar Google Maps sin necesidad de internet y llegar a su destino fácilmente

Noticias Destacadas