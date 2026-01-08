Inquietante decisión que tomó el jefe de IA de Meta por la que no tendría hijos, Elon Musk involucrado

La vida personal de los grandes líderes tecnológicos suele pasar desapercibida hasta que una declaración rompe el molde, en esta ocasión, una decisión íntima del responsable de inteligencia artificial de Meta creó una ola de reacciones al señalar que no tendría hijos hasta contar con el avance de una tecnología impulsada por Elon Musk.

Una decisión personal que encendió el debate digital

Alexander Wang, jefe de inteligencia artificial en Meta, sorprendió al revelar que no contempla tener hijos, a diferencia de las razones habituales, que suelen involucrar la estabilidad económica o los proyectos personales, su postura está ligada a una visión sobre el futuro de la tecnología y el ser humano.

El jefe de IA de Meta, Alexander Wang, vinculó una decisión familiar con avances aún en desarrollo. Foto: Getty Images

Durante una conversación en un podcast, Wang explicó que preferiría esperar a que ciertas innovaciones vinculadas a la conexión entre el cerebro y las máquinas alcancen un nivel más sólido y confiable.

“Porque el cerebro de los niños durante los primeros siete años es más flexible y puede aprender interfaces cerebro-ordenador, lo que libera más potencial que el cerebro adulto”, comentó.

En su opinión, estos avances todavía no están lo suficientemente maduros como para formar parte de la vida cotidiana, pero podrían ser determinantes en los próximos años.

La relación de Elon Musk con la decisión de Wang

El planteamiento del ejecutivo está directamente relacionado con Neuralink (u otra empresa relacionada), la empresa fundada por Elon Musk que actualmente trabaja en dispositivos capaces de interactuar con el cerebro humano. Aunque hoy su foco está puesto en ayudar a personas con lesiones neurológicas, la idea de fondo va mucho más allá del ámbito médico.

“Creo que debido a la plasticidad (del cerebro de los niños), estamos hablando de todo el cerebro, se podrían alterar más de 300 millones de sinapsis de una manera similar”, explicó Wang.

La visión del ejecutivo apunta a un uso de la neurotecnología que trasciende el campo médico. Foto: NurPhoto via Getty Images

Wang sostiene que los primeros años de vida son clave para el desarrollo mental y que, en ese periodo, el cerebro tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse y aprender.

Bajo esa lógica, considera que las futuras generaciones podrían beneficiarse de estas herramientas desde edades tempranas.