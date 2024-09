La función ‘oculta’ de Instagram para cambiar un mensaje que ya fue enviado

¿Cómo saber si alguien ha dejado de seguirlo de Instagram?

Luego, es necesario acudir a una herramienta de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini de Google o Copilot de Bing, y enviar un mensaje del tipo: “Voy a proporcionarte dos archivos, uno con las personas a las que sigo y otro con mis seguidores. Me gustaría que me ayudes a hacer una lista de aquellos a quienes sigo, pero que no me siguen de vuelta”, según lo indicado por El Economista.