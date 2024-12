Usualmente, no es extraño conocer historias sobre las excentricidades que rodean la vida de la monarquía , por ello es muy común que ver a los nobles a bordo de lujos vehículos, portando joyas extraordinarias o luciendo atuendos costosos.

Según versiones que circulan en medios ingleses como The Mirror , para 2008 Kate Middleton le obsequió al príncipe William un Nintendo Wii como un presente en el marco de la celebración de la Navidad.

“Cuando vio a William jugando un juego después del almuerzo en Sandringham, pensó que Nintendo se veía tremendamente divertido y rogó unirse”, relató un vocero del palacio de Buckingham a The Mirror .

Pero la idea de mercadeo de Danielle Robinson no solo se quedó en el desarrollo del nuevo juego, pues también consideró que la reina Isabel II debía contar con una consola que estuviese a la altura de su condición de monarca. Por ese motivo, solicitó que se diseñara un Nintendo Wii con oro de 24 quilates.

“Pensamos que Su Majestad la reina no querría jugar en ninguna consola antigua, por lo que se encargó una dorada extra especial ”, señaló Robinson en una entrevista que años atrás ofreció a la prensa internacional.

Pese a que la exclusiva Nintendo Wii de oro sí fue fabricada, esta consola nunca llegó a ser utilizada por la reina de Inglaterra , pues por motivos de seguridad el equipo de correspondencia del Palacio de Buckingham tiene prohibido aceptar obsequios que la reina no haya solicitado.

¿Qué ocurrió con el Nintendo Wii de oro?

No obstante, años después The Mirror reportó que el comprador de la consola decidió que ya no necesitaba ese dispositivo y por ello nuevamente lo puso a la venta en eBay, por una suma cercana a los 300,000 dólares, cerca de 1′326.480 de pesos colombianos.