Lista de celulares que sí serán compatibles con la nueva actualización de seguridad anunciada por Samsung

Samsung comenzó a liberar su más reciente paquete de seguridad correspondiente a agosto de 2025. La distribución arrancó en Corea del Sur y se prevé que, de manera paulatina, llegue a usuarios en América Latina, Europa y Estados Unidos durante los próximos días. La compañía suele aplicar este tipo de actualizaciones en fases para garantizar un despliegue ordenado y sin inconvenientes.

Errores corregidos y mejoras incluidas

Este nuevo parche tiene como propósito principal cerrar brechas críticas de Android que se habían detectado recientemente. También contiene ajustes diseñados para reforzar la seguridad en la capa de personalización de Samsung.

La firma surcoreana comenzó a liberar la actualización en equipos seleccionados. | Foto: Semana

Además de las mejoras en protección, se han resuelto fallos menores que podían comprometer la estabilidad del sistema operativo en determinadas circunstancias.

Desde la empresa surcoreana enfatizaron que este paquete no está vinculado al desarrollo de One UI 8 ni a programas beta en curso. Se trata de un envío independiente, centrado en garantizar la seguridad de los dispositivos ya disponibles en el mercado.

Cómo saber si el parche ya está disponible

El despliegue no llega de forma simultánea a todos los equipos. Por eso, los usuarios que deseen confirmar si la actualización ya está lista en su celular deben hacerlo a través de la aplicación de Ajustes.

Una vez allí, es necesario ingresar en Acerca del teléfono y luego en Información del software. Si el parche ya fue liberado para ese dispositivo, aparecerá disponible para su descarga e instalación.

Modelos confirmados que recibirán la actualización

La firma indicó que la lista de terminales compatibles se compone principalmente de teléfonos insignia presentados en los últimos tres años. Sin embargo, también se añadió un modelo de gama media que ha tenido buena acogida en varios mercados, con el fin de ampliar la cobertura de usuarios beneficiados.

El nuevo paquete de seguridad ya está en marcha y tiene celulares confirmados. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los equipos que recibirán el parche de agosto son los siguientes:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy A56G

Seguridad como prioridad

Con este movimiento, Samsung busca mantener sus dispositivos protegidos frente a vulnerabilidades y garantizar una experiencia estable a sus clientes.