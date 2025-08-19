Suscribirse

El estrés de que no llegan las notificaciones a tiempo en su teléfono celular tienen solución

El retraso en la llegada de avisos móviles es más común de lo que parece, aunque puede corregirse.

Redacción Tecnología
19 de agosto de 2025, 9:59 p. m.
La falla de notificaciones retardadas es frecuente, aunque su solución está al alcance del usuario.
El malestar por avisos que llegan tarde no siempre es un fallo grave, sino una opción activada. | Foto: Getty Images

La demora en recibir notificaciones en el teléfono móvil es una molestia frecuente para cualquier usuario. El problema suele ocurrir principalmente cuando los avisos de que llegan mensajes, actualizaciones o diferentes notificaciones únicamente aparecen al desbloquear la pantalla, lo que genera frustración al tener que revisar constantemente el dispositivo para no perder mensajes, correos o recordatorios importantes.

Retrasos que generan ansiedad digital

De acuerdo con lo señalado por expertos, existen diferentes opciones para que este fallo suceda. Una de las razones se da principalmente porque el sistema operativo del dispositivo administra las aplicaciones en segundo plano para ahorrar batería, lo que puede ocasionar que los avisos solo se activen al encender la pantalla.

Identificar señales de intervención en un teléfono se ha convertido en una tarea crucial para aquellos preocupados por la protección de su información personal y privacidad.
Los problemas con notificaciones tardías generan frustración, pero existen formas de resolverlos. | Foto: Getty Images

La situación resulta más incómoda cuando se depende de este tipo de alertas en tiempo real para el trabajo, estudios o asuntos personales y descubre que las comunicaciones llegan únicamente al interactuar con el equipo.

Ajustes clave para restablecer las notificaciones

Existen varias configuraciones que pueden estar interfiriendo en la entrega de los avisos, de acuerdo con los expertos, estas configuraciones son básicas pero también suelen venir predeterminadas en algunos dispositivos, entre ellas:

  • Modo ‘No molestar’: este apartado suele bloquear cualquier alerta. Puede configurarse desde las opciones de configuración - Notificaciones - No molestar.
  • Función ‘Silenciar al girar’: algunos dispositivos incluyen la opción de silenciar llamadas y avisos cuando el teléfono queda boca abajo. Revisar este ajuste puede evitar que las notificaciones se oculten.
  • Chats silenciados: en aplicaciones de mensajería es común desactivar el sonido de un grupo o conversación por error. Conviene revisar los ajustes internos de cada app para asegurarse de que ninguna alerta esté restringida.

Es importante tener en cuenta que no todos los dispositivos cuentan con las mismas configuraciones, sin embargo una de ellos consiste nen revisar diferentes modos que tenga el dispositivo, como silencio o el modo ahorro de batería.

Contexto: El error común que estaría agotando el espacio de almacenamiento de su celular en tiempo récord

Recomendaciones para evitar el problema

Modos como el ahorro de energía pueden estar frenando el rendimiento del dispositivo.
La demora en mensajes y recordatorios móviles tiene explicación y ajustes que lo solucionan. | Foto: Getty Images
  • Revisar con frecuencia la configuración de notificaciones en el sistema y en cada aplicación.
  • Mantener actualizado el software del dispositivo para corregir posibles fallos.
  • Evitar tener activados al mismo tiempo varios modos de silencio o ahorro de batería, que pueden retrasar la llegada de avisos.
  • Si el problema persiste, reiniciar el equipo o restablecer los ajustes de fábrica puede ayudar a eliminar errores ocultos.

Con estas medidas, es posible reducir la angustia que produce no recibir notificaciones a tiempo y mantener el control sobre la información que llega al teléfono.

