Nueva alerta por modalidad de estafa a través de YouTube: esta es la forma como están robando datos y cuentas bancarias

En caso de no ceder a estas presiones, los ciberdelincuentes manipulan a los creadores de contenido para hacerles creer que es posible que cierren sus canales de YouTube por no haber solicitado los permisos necesarios para promocionar estas herramientas destinadas a evadir la censura.

Youtubers no podrán mostrar imágenes de juegos de azar

Google ha actualizado las políticas de uso de la plataforma YouTube para prohibir a los creadores de contenido dirigir a sus espectadores a sitios web o aplicaciones de juegos de azar que no estén certificados por la compañía, así como hacer referencia o mostrar imágenes de ellos.

En este sentido, ha indicado que, de acuerdo con sus políticas relacionadas con bienes o servicios ilegales o regulados, no permitirá ningún contenido destinado a dirigir a los espectadores a sitios o aplicaciones de apuestas que no estén certificados por Google.

Por otra parte, la compañía ha señalado que el contenido que no infrinja sus Normas de la comunidad, pero que incluya representaciones o promociones de sitios o aplicaciones de casinos en línea “puede tener restricciones de edad”. Esto significa que el contenido de juegos de azar ‘online’ -con excepción de las apuestas deportivas-, no será visible para usuarios que no hayan iniciado sesión o personas menores de 18 años.