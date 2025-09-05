Suscribirse

Tecnología

Ojo si tiene un celular Android: Google emitió una advertencia para hacer este ajuste de inmediato

Google reveló que las fallas afectan no solo al sistema operativo, sino también a componentes internos como MediaTek y Qualcomm.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 11:29 p. m.
La compañía advirtió que el riesgo se extiende más allá del sistema operativo e involucra procesadores y otros elementos esenciales del hardware.
El llamado a instalar el parche llega tras detectarse 84 vulnerabilidades, de las cuales cuatro son consideradas de alta complejidad. | Foto: Getty Images

Recientemente Google acaba de mandar una alerta que no se puede ignorar, tiene que actualizar el sistema operativo su celular Android inmediatamente. No es una sugerencia, es algo que debe hacer hoy mismo para proteger su información personal.

Su celular puede estar en peligro sin que te des cuenta

Google descubrió que hay 84 problemas de seguridad en los teléfonos Android y cuatro de estas tiene un problema complejo.

El peligro se basa en que los delincuentes con estos vacíos de seguridad pueden meterse al dispositivo sin que la víctima se de cuenta, no tiene que hacer clic en nada raro ni descargar apps sospechosas. Simplemente si está cerca (como en un café, el metro o cualquier lugar público), pueden entrar a su teléfono sin enterarse.

Estas funciones se pueden desactivar para que Meta no pueda acceder a las fotos guardadas en la galería del celular.
Google encendió las alarmas al advertir sobre una grave vulnerabilidad en Android que ya está siendo aprovechada por ciberdelincuentes. | Foto: Getty Images

Pueden ver sus fotos, mensajes, contraseñas, información del banco, todo y lo peor es que Google ya confirmó que esto no es solo una posibilidad: ya hay gente usando estos trucos para robar información.

“El más grave de estos problemas es una vulnerabilidad de seguridad crítica en el componente del sistema que podría provocar la ejecución de código remoto (próximo o adyacente) sin necesidad de privilegios de ejecución adicionales. No se requiere interacción del usuario para la explotación”, señala el equipo de Source Android.

Contexto: Si quiere evitar caer en estafas por celular, haga esto para saber si realmente es su banco quien lo contacta

No es solo un problema del sistema: todo el celular puede estar afectado

Aquí viene lo malo: no es solo que el Android tenga problemas. El tema es que también están afectadas las partes internas de su celular, esas que hacen que funcione bien. Es decir, no solo es el “cerebro” del teléfono, sino también sus “órganos vitales”, pues dentro de la actualización incluye correcciones para los componentes: Kernel, Arm, Imagination Technologies, MediaTek y Qualcomm.

Apagar el celular una vez por semana se volvió un hábito recomendado en ciberseguridad.
Ciberdelincuentes podrían tomar control de dispositivos Android en espacios públicos sin que los dueños se percaten. | Foto: Getty Images

¿Cómo solucionarlo?

La buena noticia es que arreglar esto es rápido y toma menos de 5 minutos:

  1. Buscar en el teléfono celular el ícono que dice “Configuración” (normalmente parece un ícono de engranaje).
  2. Tocar donde dice “Sistema”.
  3. Buscar la opción de “Actualización de software” y entrar.
  4. Si llega a aparecer que hay una actualización nueva, confirme para instalar y listo.

De acuerdo con lo comentado, lo ideal es realizarlo en este mismo momento. Esta actualización es como ponerte el cinturón de seguridad antes de manejar, puede que no pase nada, pero si llegara a pasar algo y sin tenerlo puesto, va a lamentarlo mucho. Tu información personal vale más que los 5 minutos que te va a tomar hacer esto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump amenaza a la Unión Europea por haber impuesto una multa a la empresa Google: “El contribuyente estadounidense no lo tolerará”

2. La inesperada promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno, jugador de la Selección, si hacía gol en el partido contra Bolivia

3. Tome una vía alterna: esta es la importante carretera de Texas que cerrará por unos días

4. Estos son los dos pilotos venezolanos acusados de sobrevolar buques de EE. UU.

5. “Chao”: Federico Gutiérrez reiteró que sí viajará a Washington y se despidió de Petro a pesar de la fuerte advertencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SeguridadCelularesAndroidteléfonos celularesciberseguridadActualizaciónGoogle

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.