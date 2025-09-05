Ojo si tiene un celular Android: Google emitió una advertencia para hacer este ajuste de inmediato

Recientemente Google acaba de mandar una alerta que no se puede ignorar, tiene que actualizar el sistema operativo su celular Android inmediatamente. No es una sugerencia, es algo que debe hacer hoy mismo para proteger su información personal.

Su celular puede estar en peligro sin que te des cuenta

Google descubrió que hay 84 problemas de seguridad en los teléfonos Android y cuatro de estas tiene un problema complejo.

El peligro se basa en que los delincuentes con estos vacíos de seguridad pueden meterse al dispositivo sin que la víctima se de cuenta, no tiene que hacer clic en nada raro ni descargar apps sospechosas. Simplemente si está cerca (como en un café, el metro o cualquier lugar público), pueden entrar a su teléfono sin enterarse.

Google encendió las alarmas al advertir sobre una grave vulnerabilidad en Android que ya está siendo aprovechada por ciberdelincuentes. | Foto: Getty Images

Pueden ver sus fotos, mensajes, contraseñas, información del banco, todo y lo peor es que Google ya confirmó que esto no es solo una posibilidad: ya hay gente usando estos trucos para robar información.

“El más grave de estos problemas es una vulnerabilidad de seguridad crítica en el componente del sistema que podría provocar la ejecución de código remoto (próximo o adyacente) sin necesidad de privilegios de ejecución adicionales. No se requiere interacción del usuario para la explotación”, señala el equipo de Source Android.

No es solo un problema del sistema: todo el celular puede estar afectado

Aquí viene lo malo: no es solo que el Android tenga problemas. El tema es que también están afectadas las partes internas de su celular, esas que hacen que funcione bien. Es decir, no solo es el “cerebro” del teléfono, sino también sus “órganos vitales”, pues dentro de la actualización incluye correcciones para los componentes: Kernel, Arm, Imagination Technologies, MediaTek y Qualcomm.

Ciberdelincuentes podrían tomar control de dispositivos Android en espacios públicos sin que los dueños se percaten. | Foto: Getty Images

¿Cómo solucionarlo?

La buena noticia es que arreglar esto es rápido y toma menos de 5 minutos:

Buscar en el teléfono celular el ícono que dice “Configuración” (normalmente parece un ícono de engranaje). Tocar donde dice “Sistema”. Buscar la opción de “Actualización de software” y entrar. Si llega a aparecer que hay una actualización nueva, confirme para instalar y listo.