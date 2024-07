¿Qué pasará con quienes hacen pagos por PSE? Plataforma da aviso a los colombianos

Es por esto que desde el 13 de julio de 2024 envían nuevos correos de notificación de usuario directamente a tu bandeja de entrada. Esto asegurará que no te pierdas ninguna comunicación importante de nuestra parte, incluyendo:

Así mismo, especificó que no se requiere hacer nada para actualizar la plataforma. “Simplemente, revisar tu bandeja de entrada cuando realices modificaciones de usuario y lleguen los correos de notificación de PSE. Si por alguna razón no ves nuestros correos, te recomendamos verificar tu carpeta de spam y marcar nuestros mensajes como ‘No es spam’”.

"Si por alguna razón no ves nuestros correos, te recomendamos verificar tu carpeta de spam y marcar nuestros mensajes como ‘No es spam’”. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo protegerse de las estafas digitales?

Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, destacó que “el fraude es un delito que tiene un impacto significativo en las finanzas y la privacidad de los usuarios”. Por esta razón, el uso de la tecnología y el análisis de datos son fundamentales para mejorar la seguridad de las transacciones digitales, mitigar los riesgos y asegurar que los usuarios no sean víctimas de estos tipos de hurto .

Para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes, los expertos recomiendan comunicarse directamente con las entidades bancarias y no abrir enlaces o páginas sospechosas o que no coincidan con los sitios web oficiales. Además, aconsejan no proporcionar datos sensibles, ya que las compañías nunca solicitan este tipo de información.