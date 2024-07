Los tres electrodomésticos que no debería desenchufar porque podrían deteriorarse más rápido

Sin embargo, una preocupación constante para las personas es la cantidad de energía que estos dispositivos pueden consumir y cómo esto puede afectar la factura de luz. La mayoría de electrodomésticos consumen energía incluso cuando no están en funcionamiento, fenómeno conocido como “consumo fantasma”. Este ocurre cuando los aparatos eléctricos están enchufados, pero no se están utilizando, generando un gasto de energía del que las personas no son conscientes.