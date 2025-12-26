Ciencia

Siete idiomas que nadie ha logrado descifrar y que siguen desafiando a la humanidad

Algunas escrituras antiguas siguen siendo visibles, pero su significado permanece completamente desconocido.

David Alejandro Rojas García

27 de diciembre de 2025, 2:43 a. m.
El rongo rongo de la Isla de Pascua sigue siendo uno de los sistemas de escritura más enigmáticos del mundo.
Epiolmeca, Rongo rongo o Lineal A son nombres que aparecen con frecuencia en los estudios arqueológicos, pero cuyo significado real permanece oculto.

A pesar de los avances tecnológicos y del uso creciente de la inteligencia artificial, varias escrituras antiguas siguen siendo indescifrables, son vestigios de civilizaciones complejas cuya voz llegó hasta el presente, aunque su mensaje aún no puede comprenderse.

Descifrar estos sistemas equivale a enfrentarse a un rompecabezas sin instrucciones: no hay diccionarios, no existen gramáticas conocidas y en muchos casos, el material conservado es escaso o fragmentario. La arqueología y la lingüística trabajan juntas frente a estos enigmas que siguen resistiendo incluso a las herramientas más avanzadas.

Lenguas que se pueden ver, pero no leer

Svenja Bonmann, lingüista de la Universidad de Colonia, se dedica a la lingüística histórico-comparativa, una disciplina que estudia el origen y la evolución de las lenguas. Su trabajo se centra en intentar descifrar idiomas del pasado y reconstruir sus estructuras.

Tallada en piedra hace más de mil años, esta escultura conserva símbolos aún debatidos.
El llamado “Monstruo de la Tierra” es una de las piezas más enigmáticas del arte olmeca. Foto: Gemeinfrei

“Para mí es muy atractivo tener delante un rompecabezas lingüístico tan exigente que incluso las mentes más brillantes han fracasado en descifrar”, afirma. “A través de estos testimonios escritos se accede a una cultura que desapareció hace mucho tiempo”. Para Bonmann, estudiar estas escrituras es una forma de interactuar con sociedades antiguas, como si se tratara de una máquina del tiempo.

Demasiado corto, demasiado poco, demasiado ajeno

Uno de los casos que investiga Bonmann es la escritura epiolmeca, originada en la costa sur del Golfo de México. Aunque algunas inscripciones y símbolos sugieren un sistema temprano de escritura, el número de textos conservados es muy reducido y su contexto arqueológico resulta incierto, lo que dificulta cualquier intento de interpretación.

Un problema similar ocurre con la escritura de la cultura Harappa, en el Valle del Indo, en territorios del actual Pakistán y el noroeste de la India. Aparece en cientos de sellos y fragmentos de cerámica, pero casi siempre en secuencias extremadamente breves. Aún se debate si representa una lengua plenamente desarrollada o si se trata de un sistema simbólico con otra función.

Escrituras únicas y civilizaciones perdidas

Otro de los grandes enigmas es el rongo rongo de la isla de Pascua, una escritura pictográfica compuesta por figuras de aves, personas y motivos ornamentales. Solo se conserva en unas pocas tablillas de madera, muchas de ellas dañadas, lo que limita seriamente su análisis.

Más conocida resulta la civilización minoica de Creta. De sus tres sistemas de escritura, solo el Lineal B pudo descifrarse al comprobarse que representaba una forma temprana del griego. Los jeroglíficos cretenses y el Lineal A, en cambio, siguen sin interpretación clara.

De la misma isla procede el célebre Disco de Festos, datado en el segundo milenio antes de Cristo. Se trata de un objeto único de arcilla con símbolos impresos en espiral. Su singularidad lo hace fascinante, pero precisamente por ser una pieza aislada resulta casi imposible descifrarlo de manera sistemática.

¿Tecnología milenaria? Revelan por primera vez los túneles ocultos de la ciudad que desafió a Roma: así es el misterioso mundo subterráneo de Veio

Idiomas sin familia conocida

El etrusco es otro idioma que plantea grandes dificultades. Se hablaba en el centro de Italia en la Antigüedad y su alfabeto puede leerse porque deriva del griego. Sin embargo, la lengua apenas tiene parientes identificables, lo que complica la comprensión del contenido de las inscripciones.

Algo similar ocurre con el protoelamita, procedente del actual Irán y considerado la tradición escrita más antigua de la región del Elam. Aunque los signos están bien catalogados, las tablillas suelen estar fragmentadas y el idioma no encaja en ninguna familia lingüística conocida.

A pesar de que sus signos están catalogados, el contenido del protoelamita sigue siendo un misterio.
Susa, Irán, fue uno de los principales centros urbanos donde se desarrolló la escritura protoelamita. Foto: Vivienne Sharp/Heritage-Images/picture alliance

La inteligencia artificial, una ayuda con límites

Todas estas escrituras comparten un obstáculo clave: la ausencia de un “decodificador” comparable a la Piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a textos bilingües. Sin ese tipo de referencia, asignar sonidos o significados a los signos se vuelve extremadamente complejo.

Bonmann señala que no siempre son imprescindibles textos bilingües, pero sí algún tipo de continuidad histórica, como nombres de lugares, gobernantes o dioses. La inteligencia artificial puede ayudar a detectar patrones, analizar frecuencias y reconstruir fragmentos dañados, pero su eficacia depende de grandes volúmenes de datos.

“En mi opinión, es relativamente improbable que en un futuro cercano se desarrollen programas capaces de operar con tan pocos datos”, advierte.

Enigmas que aún resisten al tiempo

Tal vez el mayor atractivo de estas escrituras sea precisamente su misterio. En una era dominada por máquinas capaces de procesar enormes cantidades de información, algunas voces del pasado siguen guardando sus secretos.

“Los seres humanos somos, hasta donde sabemos, la única especie con conciencia histórica”, explica Bonmann. Pensar de dónde se viene y hacia dónde se va forma parte de lo humano. Por eso, descifrar estas lenguas no es solo un desafío académico, sino una forma de entender mejor a las sociedades que precedieron al presente y las huellas que dejaron en la historia.

*Con información de DW.

