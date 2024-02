Tome nota: las 5 cosas que nunca debería hacer en un carro con caja manual

Con el tiempo son más personas las que optan por comprar un carro automático, sin embargo, hay un gran porcentaje que se rigen por un vehículo mecánico al ser buena opción en su durabilidad, sencillez y facilidad de mantenimiento, además de opinar que las cajas manuales duran mucho más tiempo.

Para prolongar por más tiempo el buen estado de su vehículo y la vida útil de la trasmisión y sus componentes existen ciertos parámetros y por ello se aconseja no hacer las siguientes acciones si tiene un carro con caja manual.

Hay un gran porcentaje que se rigen por un vehículo mecánico al ser buena opción en su durabilidad, sencillez y facilidad de mantenimiento | Foto: Getty Images

Para Autofix expertos en mantenimiento y reparación de vehículos, es importante que no recargue la mano en la palanca de cambios mientras el vehículo está en marcha.

“Entendiendo que debajo de la palanca hay un selector que se mueve contra un engranaje, podemos entender que si ponemos peso sobre la palanca estamos forzando dicho selector en contra del engranaje causando que se desgaste, la palanca solamente debe ser utilizada para cambiar de velocidad”, dice Autofix.

Los expertos recomiendan no dejar el carro en primera mientras esté detenido, para así no desgastar el disco del embrague.

“Lo más recomendable para un auto con caja estándar es poner neutro y sacar el clutch cuando no avancen, ya que de no hacerlo, el desgaste en el disco del embrague será mayor y habrá que reemplazarlo con mayor frecuencia”, señala el experto.

Otro de los puntos clave que debe tener en cuenta es no detener el carro con el clutch para no desgastarlo.

Otro de los puntos clave que debe tener en cuenta es no detener el carro con el clutch para no desgastarlo. | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

“Es una práctica común de algunos conductores que, cuando van a arrancar en una subida empinada, sacan el clutch para que el auto no se mueva hacia atrás, pero esto desgasta el clutch y todo el tren motriz del vehículo. Muchos autos manuales incluyen asistente de arranque en pendiente, que deja los frenos activados por unos segundos mientras arranca, si su auto no lo tiene lo mejor es que use el freno de mano cuando vaya a emprender marcha en una pendiente empinada, ya que así su auto no rodará hacia atrás y podrá arrancar de forma segura sin desgastar el embrague”.

Una de las prácticas más comunes que podrían llegar a ser un error, es acelerar a fondo con el motor en una marcha alta, esto podría provocar una desventaja de engranajes al pedir al motor algo que no puede.

“En cuarta velocidad, se siente que el auto no tiene fuerza suficiente para seguir adelante y aceleran a fondo para lograrlo, esto no se debe hacer, ya que el coche se encuentra en una desventaja de engranajes y le están pidiendo al motor que suba de vueltas cuando esto le es sencillamente imposible. Mejor reduzca una o dos marchas y no acelere a fondo porque también estará usando más carburante si lo hace”.

Él descansa pies es una de las características que traen todos los carros, sin embargo, no todos usan este espacio, lo aconsejable es no descansar el pie en el mismo embrague para así no dañar el pedal.

Una de las prácticas más comunes que podrían llegar a ser un error, es acelerar a fondo con el motor en una marcha alta, esto podría provocar una desventaja de engranajes al pedir al motor algo que no puede. | Foto: Getty Images

“En este punto sucede algo similar que cuando recargar la mano en la palanca, hay componentes mecánicos detrás del pedal que estarán desgastándose y generando calor en vano al encontrarse en contacto. Use el reposapiés y presione el clutch solamente cuando vaya a cambiar de velocidad”, dice Autofix.