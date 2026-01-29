Ciencia

Tras estudiar a 17 mil jóvenes, la investigación ha señalado el ‘precio’ psicológico de llegar soltero a los 30 años

Un seguimiento de más de una década reveló cambios emocionales clave al final de la veintena.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

30 de enero de 2026, 3:00 a. m.
La soltería prolongada mostró efectos acumulativos en la satisfacción personal.
La soltería prolongada mostró efectos acumulativos en la satisfacción personal. Foto: Getty Images

Llegar a los 30 sin haber tenido una relación de pareja estable no siempre es solo una elección personal o una etapa más del camino; un seguimiento a largo plazo de miles de jóvenes europeos revela que, con el paso de los años, la soltería prolongada puede dejar huellas en el bienestar emocional, especialmente al final de la veintena.

Durante más de una década, un grupo de científicos observó cómo evolucionaba la vida emocional de personas que nunca habían tenido pareja.

La soltería prolongada y su impacto al final de los 20

El estudio, realizado por la Universidad de Zúrich, siguió durante 13 años a más de 17.000 jóvenes de Alemania y el Reino Unido que, al inicio de la investigación, no habían tenido ninguna relación romántica.

Año tras año, entre los 16 y los 29, los participantes respondieron encuestas que permitieron medir cambios en su bienestar emocional.

Tecnología

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

Tecnología

Histórico avance científico: tres puntos logran eliminar el cáncer de páncreas más común en modelos experimentales

Tecnología

Adiós a los riesgos de Magis TV: aplicaciones legales y gratuitas para ver películas sin poner en peligro sus datos

Tecnología

El día que el mar ‘congeló’ el mundo: el hallazgo químico que explica por qué la Tierra se volvió una bola de nieve

Tecnología

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Tecnología

El ingenioso y surrealista truco que astutos criminales usan para robar la información de sus cuentas sin que se dé cuenta

Tecnología

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Tecnología

Nuevo estudio científico revela el método que podría permitir a los humanos vivir hasta 200 años

Noticias Estados Unidos

Estos son los estadounidenses más solitarios, según un nuevo estudio: ¿usted está entre ellos?

Tecnología

La ciencia frente a la Biblia: científico de la NASA plantea una nueva explicación sobre qué pudo ser la Estrella de Belén

Los resultados indicaron que quienes permanecieron solteros durante largos periodos tendieron a reportar una menor satisfacción con su vida y una sensación creciente de soledad.

La sensación de soledad aumentó a medida que se prolongó el tiempo sin pareja.
Las encuestas anuales permitieron detectar cambios progresivos en la percepción de la vida personal. Foto: Getty Images

Estas diferencias se hicieron especialmente visibles hacia los 28 y 29 años, una etapa en la que también aumentaron los síntomas depresivos. El patrón se repitió tanto en hombres como en mujeres.

Este fenómeno se da en un contexto social en el que cada vez más jóvenes retrasan las relaciones estables, muchas veces asociándolo con independencia, desarrollo personal o prioridades académicas y laborales. Sin embargo, los datos sugieren que esta etapa de soltería extendida no siempre es emocionalmente neutra.

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

El efecto de la primera relación y los factores que influyen

El equipo liderado por Michael Krämer, investigador sénior del Instituto Psicológico de la UZH, también analizó qué ocurría cuando estas personas iniciaban su primera relación sentimental.

La comparación fue clara: quienes comenzaron una relación experimentaron mejoras en varios aspectos de su bienestar, como una mayor satisfacción general y una reducción de la soledad, tanto en el corto como en el largo plazo. No obstante, este cambio no se reflejó de la misma manera en los síntomas depresivos.

“En general, los resultados muestran que una soltería prolongada en la edad adulta temprana está asociada con riesgos moderados para el bienestar”, explicó Krämer. El investigador señaló que, aunque en la adolescencia casi no había diferencias entre quienes seguían solteros y quienes más adelante tendrían pareja, esa distancia emocional fue creciendo con los años.

“Esto sugiere que puede volverse más difícil iniciar una primera relación hacia el final de la veintena, especialmente porque un menor bienestar aumenta simultáneamente la probabilidad de permanecer soltero durante más tiempo”, añadió Krämer.

Las diferencias entre solteros y no solteros fueron ampliándose con el paso de los años.
Los beneficios emocionales de tener pareja no se reflejaron del mismo modo en los síntomas depresivos. Foto: Getty Images

El estudio también identificó ciertos factores que influyen en la duración de la soltería. Los hombres, las personas con mayor nivel educativo y quienes reportaban un bienestar más bajo tendían a retrasar con mayor frecuencia el inicio de una relación. La forma de vivir también tuvo peso: quienes residían solos o con sus padres solían permanecer sin pareja por más tiempo.

“Nuestros resultados muestran que tanto factores sociodemográficos, como la educación, como características psicológicas, como el bienestar actual, ayudan a predecir quién entra en una relación romántica y quién no”, señaló Krämer. Según concluyó, esta relación entre mayor enfoque académico y el aplazamiento de vínculos sentimentales coincide con lo que ya habían advertido investigaciones sociológicas previas.

*Con información de DW.

Más de Tecnología

Las promesas de seguridad de WhatsApp quedaron bajo cuestionamiento luego de recientes señalamientos públicos.

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

Las diferencias emocionales entre jóvenes se hicieron más visibles con el paso de los años.

Tras estudiar a 17 mil jóvenes, la investigación ha señalado el ‘precio’ psicológico de llegar soltero a los 30 años

La combinación de varios medicamentos mostró resultados inéditos frente al cáncer de páncreas.

Histórico avance científico: tres puntos logran eliminar el cáncer de páncreas más común en modelos experimentales

Algunas aplicaciones de streaming no oficiales pueden convertirse en una amenaza digital silenciosa.

Adiós a los riesgos de Magis TV: aplicaciones legales y gratuitas para ver películas sin poner en peligro sus datos

La química del agua marina pudo influir más en la temperatura terrestre que los propios continentes.

El día que el mar ‘congeló’ el mundo: el hallazgo químico que explica por qué la Tierra se volvió una bola de nieve

Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real.

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

La evolución de estas estrategias hace que incluso personas con experiencia tengan dificultades para reconocer y descifrar ciertos tipos de ataques.

El ingenioso y surrealista truco que astutos criminales usan para robar la información de sus cuentas sin que se dé cuenta

Varios canales especializados en vídeos generados con inteligencia artificial han dejado de estar disponibles.

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Una teoría reciente propone que la vida extraterrestre podría existir, pero permanecer atrapada bajo océanos subterráneos.

¿Hemos encontrado a los extraterrestres? Una inquietante teoría reveló que podrían vivir atrapados bajo océanos subterráneos

La expansión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha abierto nuevas oportunidades para que los delincuentes.

La estafa ‘perfecta’ del 2026: así es como la IA crea sitios de eventos falsos que parecen 100 % reales

Noticias Destacadas