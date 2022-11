Todo lo que se debe saber sobre la nueva actualización de los AirPods y el AirTag

Apple es una de las compañías de tecnología que más se destaca en el mercado por la exclusividad de sus productos, ya que se caracteriza por su innovación y mejora de los mismos.

Este es el caso de los AirPods, que son dispositivos que permiten escuchar materiales de audio. Dentro de su línea de producción se encuentran los de segunda y tercera generación, teniendo como factor principal, audio espacial personalizado con un seguimiento según el movimiento de la cabeza; o la eliminación de ruido externo, respectivamente.

Además, tienen un estuche lightning que con una sola carga pueden durar encendidos de 5 a 6 horas. Sin ser menos importante, los MAX - un modelo tipo diadema- duran aproximadamente 20 horas.

De acuerdo con la empresa de tecnología, los AirPods se actualizan de firmware 5A377 y pasan al 5B58, teniendo en cuenta que dichas renovaciones se dan de manera automática, por lo que no es necesario hacerlo manualmente.

¿Cómo saber que los AirPods están actualizados?

Se debe tener la última versión de iOS o iPadOS. Ir a configuración. Darle clic a la pestaña de Bluetooth. Posteriormente al botón de información. En la parte inferior, en la pestaña ‘Acerca’ se observará cuál es el firmware que se tiene.

Los Airpods de Apple suelen ser dispositivos con muchas imitaciones de baja calidad. - Foto: Fotografía tomada del sitio oficial de Apple (https://www.apple.com/co)

Lo nuevo de los AirTag

Para quienes suelen extraviar sus objetos personales, y más exactamente su celular, iPad o AirPods, Apple tiene un dispositivo llamado AirTag que le permite a sus clientes encontrar sus objetos perdidos fácilmente.

Se puede ubicar en cualquier sitio como, por ejemplo, la cartera o la maleta. Es entonces que si algún artículo no es encontrado, el AirTag emite una señal o sonido permitiendo hacer una exhaustiva búsqueda.

Es importante destacar que el AirTag no guarda el historial de la ubicación, manteniéndose anónimo, por lo que los datos son encriptados. Además, con su última versión 2.0.24, estos dispositivos, que son resistentes al agua, hacen una actualización automática.

Según la compañía, este dispositivo es compatible con “el iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max”.

AirTag de Apple (Foto AP) - Foto: Business Wire/AP

¿Cómo funciona el sistema de iOS 16 para detectar AirPods falsos?

Cabe destacar que esta herramienta ha estado en fase de prueba desde hace un tiempo, pues fue implementada en la versión habilitada para desarrolladores y ahora está presente de forma oficial en iOS 16.

El sistema de alerta de Apple contará con un botón que ayuda a no conectar unos AirPods falsos y así evitar fallas en el uso de ese producto. Sin embargo, la plataforma no impedirá que el usuario pueda utilizar sus auriculares, pese a que estos no sean originales.

No obstante, es importante tener en cuenta que el emplear un producto falso representa contar con un dispositivo que tendrá un rendimiento inferior en comparación al original, además existe el riesgo de que sea fabricado con materiales de mala calidad y esto puede generar lesiones en el oído del usuario.

Por otra parte, un producto de imitación expone al usuario a que su compra se dañe en un menor tiempo o que se presenten fallas en la calidad del sonido, por ello podría terminar gastando más dinero en la compra de otros audífonos.

Para conocer si se ha comprado unos AirPods originales, se recomienda revisar el número de modelo del producto, el cual se encuentra grabado en los audífonos y también se puede ubicar en su estuche de carga.