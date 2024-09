Cuidado, estos son los tipos de joyas que no puede llevar al aeropuerto

Aunque usted no lo crea, su aspecto en el aeropuerto puede ser un elemento clave para que no tenga ningún tipo de inconveniente mientras está es el aeropuerto.

De ahí la importancia de no llevar consigo elementos que puedan causar confusión y por lo tanto, le hagan pasar un mal rato.

No tiene que quitarse todas las joyas que lleva puestas

la hora de pasar por los controles de seguridad del aeropuerto, no es necesario que se quite todas las joyas que usted tiene puestas, para colocarlas en la bandeja, pues incluso algunas de ellas ni siquiera las registra el detector de metales.

No tiene que quitarse todas las joyas que lleva puestas | Foto: Getty Images

¿Qué pasa con los demás accesorios?

Cinturón: si este artículo tiene una hebilla metálica muy grande es mejor que se la quite, así e vitará tener que dar explicaciones que le van a hacer perder el tiempo.

Relojes inteligentes: en este caso no es necesario quitárselos, a menos que sea una exigencia del personal de seguridad.

Los sujetadores: el metal de este tipo deprenda no es motivo de alarma, por eso no es necesario que se lo retire. Si quiere estar más tranquila, use tops.