El pequeño pueblo que es considerado el más bonito del mundo, según Forbes

¿Ya lo conoce? En el corazón del condado de Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra, se encuentra un pequeño pueblo que es considerado como el más bonito del mundo, según la prestigiosa revista Forbes.

Ese lugar que enamora y atrae a los amantes de la historia, la fotografía y la cultura es Bibury, una pequeña localidad rodeada de colinas verdes, caminos rurales y casas de piedra cubiertas de enredaderas.

Según la publicación estadounidense, este pueblo ha sido fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas gracias a su encanto histórico y su arquitectura típica de los Cotswolds, ubicado a pocos minutos de Cirencester, conocida como “la capital” de la región.

Entre los aspectos por los que fue elegido como el más bonito del mundo, se destaca su capacidad de conservar intacto el encanto de la campiña inglesa tradicional, con un paisaje que parece sacado de un cuento. Debido a esto, William Morris, uno de los grandes referentes del movimiento artístico británico del siglo XIX, ya lo había descrito como “el pueblo más hermoso de Inglaterra”, y más de un siglo después sigue cautivando a los viajeros.

Arlington Row | Foto: Getty Images

El reconocimiento de Forbes, publicado en septiembre de 2025, confirmó que son miles de viajeros los interesados en descubrir este destino, que ha sido mencionado por otros medios internacionales como Fox News y HuffPost, como un sitio de gran belleza y capacidad para transportar a sus visitantes a otra época.

Los atractivos de Bibury

Uno de los principales atractivos de este pueblo es Arlington Row, una serie de cabañas de piedra dorada del siglo XIV que inicialmente funcionaron como almacenes y que, en el siglo XVII, se transformaron en viviendas para tejedores locales.

En la actualidad, estas edificaciones se han consolidado como unas de las más fotografiadas del Reino Unido, tanto así que aparecen incluso en los billetes de £20 emitidos por el Banco de Inglaterra.

Por esta razón, la imagen de las casas junto al río Coln, rodeadas de campos y sauces, constituye una de las postales más icónicas de Inglaterra. Además, al llegar a este lugar, muchos visitantes coindicen al afirmar que les parece un escenario familiar, un sentimiento que nace debido a su vínculo como escenario cinematográfico.