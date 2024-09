En este pueblo puede conocer el hoyo natural más profundo de Colombia

Hasta hace unos años, las actividades turísticas en el Hoyo del Aire eran limitadas a las áreas circundantes, ya que no existía la infraestructura ni los conocimientos necesarios para descender a las profundidades del abismo.

En este proceso, la comunidad se ha capacitado en disciplinas como el rápel y la espeleología, lo que permite a los aventureros explorar las profundidades del Hoyo del Aire con mayores estándares de seguridad. Estas iniciativas no solo promueven la conservación del lugar , sino que también dinamizan la economía local al ofrecer actividades turísticas de alta calidad.

Este recorrido le puede tomar hasta seis horas en transporte público, pero en carro particular puede disminuir el tiempo de llegada para conectarse con el impresionante lugar a 234 km de la capital colombiana.