Planes para hacer en Navidad en Disney

Mickey’s Very Merry Christmas Party

Durante este evento podrá disfrutar un ambiente navideño que incluye Mickey’s Once Upon a Christmas Parade , Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks Show , galletas de cortesía, bebidas festivas y nevadas en Main Street.

Grinchmas en Universal’s Islands of Adventure

También podrá disfrutar Christmas in The Wizarding World of Harry Potter con espectáculos navideños y decoración festiva en Hogsmeade y Diagon Alley, y de Universal’s Holiday Parade.