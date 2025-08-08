Según la inteligencia artificial, estas son las mejores ciudades de Colombia para casarse

En Colombia el matrimonio es un compromiso de amor que está cargado de tradiciones, paisajes y experiencias únicas. Este país ofrece diversos destinos perfectos para realizar bodas, esto abarca desde playas hasta ciudades coloniales.

SEMANA consultó con la IA de ChatGPT, quien realizó un ranking con las mejores ciudades para celebrar una boda de ensueño.

1. Cartagena de Indias: romance frente al mar: Es el epicentro del turismo de bodas en Colombia. Su Ciudad Amurallada, Patrimonio de la Humanidad, ofrece iglesias coloniales, plazas pintorescas y salones con vista al mar Caribe.

El clima cálido y el atardecer sobre la bahía la convierten en el escenario perfecto para ceremonias al aire libre. Además, su amplia oferta hotelera facilita la logística para recibir invitados nacionales e internacionales.

Cartagena es el epicentro del turismo de bodas en Colombia. | Foto: adobe stock

2. Bogotá: elegancia y versatilidad: La capital del país es ideal para bodas sofisticadas. Con hoteles de lujo, haciendas campestres en la sabana y un clima fresco que favorece la formalidad, Bogotá ofrece opciones para todo tipo de celebraciones.

Su conectividad aérea facilita la llegada de invitados, y la variedad gastronómica es un plus para quienes buscan un banquete memorable.

Con hoteles de lujo, haciendas campestres en la sabana y un clima fresco que favorece la formalidad, Bogotá ofrece opciones para todo tipo de celebraciones. | Foto: Adobe Stock Photos

3. Medellín: bodas con clima primaveral: Conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”, Medellín ofrece un clima templado durante todo el año. Sus jardines botánicos, hoteles boutique y casas campestres en las afueras brindan escenarios llenos de color y vegetación.

Además, su vida nocturna y oferta cultural garantizan entretenimiento para los invitados antes y después del gran día.

Conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”, Medellín ofrece un clima templado durante todo el año. | Foto: camaralucida1 - stock.adobe.com

4. Villa de Leyva: encanto colonial: Este municipio boyacense es perfecto para parejas que sueñan con una boda íntima y cargada de historia. Sus calles empedradas, casas blancas y plazas amplias ofrecen un ambiente romántico y fotogénico.

Aunque es un destino más pequeño, cuenta con hoteles boutique y haciendas restauradas ideales para celebraciones al estilo campestre.

Este municipio boyacense es perfecto para parejas que sueñan con una boda íntima y cargada de historia | Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Santa Marta: playa y naturaleza: Santa Marta combina el encanto del mar Caribe con la cercanía a la Sierra Nevada. Las bodas en playas como Playa Blanca o en fincas ecológicas en las afueras permiten ceremonias rodeadas de naturaleza. Es la opción ideal para quienes buscan una celebración relajada y tropical.

Santa Marta combina el encanto del mar Caribe con la cercanía a la Sierra Nevada. | Foto: Cortesía - Tripadvisor

“En definitiva, Colombia ofrece opciones para todos los estilos de boda, desde el lujo cosmopolita hasta la intimidad rústica. Elegir la ciudad perfecta dependerá del tipo de experiencia que los novios deseen regalarse… y regalar a sus invitados", sentenció esta inteligencia artificial.