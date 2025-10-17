Suscribirse

Turismo

“Un sitio tan intrigante, como perturbador”: Luisito Comunica tras visitar un “pueblo fantasma” que arde bajo tierra

El youtuber sorprendió a sus seguidores con su más reciente viaje a un lugar que lleva más de seis décadas padeciendo un incendio subterráneo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Linda Yicela Hernández Sánchez

Linda Yicela Hernández Sánchez

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 12:35 p. m.
Centralia, en Pensilvania
Luisito Comunica en Centralia, en Pensilvania | Foto: Captura de pantalla YouTube / Luisito Comunica

“Visité el infierno en la tierra”, es la frase con la que Luisito Comunica decidió titular en su canal de YouTube lo que fue su más reciente viaje a un pueblo fantasma que pocos conocen, pero que guarda una curiosa historia y hasta se dice que sirvió de inspiración para la película de 2006 Silent Hill, de la que también existe un videojuego.

Este lugar es Centralia, en Pensilvania (Estados Unidos), una población que lleva más de 60 años ardiendo bajo tierra debido a un incendio subterráneo iniciado accidentalmente en 1962, según el registro de varios medios internacionales y lo que narró el youtuber en su videoclip durante su experiencia.

Contexto: El pequeño municipio santandereano que tiene nombre de monje italiano, un dulce destino panelero ideal para el ecoturismo

“Un lugar de lo más inusual que algunos podrían describir, incluso, como tétrico y perturbador”, comenta Luisito luego de mencionar que existe un incendio en el subsuelo que no se apagará por más de tres siglos, según especialistas.

En su publicación, el también influenciador indica que, como consecuencia de la situación que se presenta en este pueblo, “hoy en día es un pueblo fantasma, completamente abandonado. Las calles han sido consumidas por un incendio que no se detiene y que, según los especialistas, podría extenderse por 250 años más”.

Centralia, Pensilvania
El fuego subterráneo habría comenzado en 1962. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Luisito Comunica

¿Qué fue lo que pasó en Centralia?

Luisito Comunica explica que el incendio bajo tierra es un fenómeno “producto de la negligencia humana, mezclada con la química de la naturaleza”, cuya historia se remonta a la época de 1950.

“Toda esa región de Pensilvania está llena de minas de carbón y, como todos los pueblos vecinos, Centralia encontró un masivo boom económico”, dice. Sin embargo, todo era normal hasta que llegó la década de 1960, específicamente el año 1962, cuando inició la transformación y casi desaparición del pueblo.

Visité el infierno en la tierra | TODO está en llamas 🔥

“Allí acostumbraban a quemar la basura cada año, pero en mayo de 1962 hicieron esto y, una de las teorías más fuertes hasta la fecha sobre lo que pasó, señala que el fuego de esa quema de basura se coló por algunas de las ventilaciones de las minas de carbón por hoyos mal tapados. El oxígeno se mezcló con todos los gases que había ahí adentro y fue entonces cuando se dice que estalló un incendio bajo tierra”, señala Luisito tras consultar diferentes fuentes en internet antes y durante su viaje.

Contexto: A solo 15 minutos del Lago de Tota: así es uno de los municipios más antiguos de Boyacá

A lo largo de este tiempo, quienes habitaban el territorio habrían empezado a percibir el incendio subterráneo a través de un olor “extraño”, luego por las grietas que empezaron a aparecer en las calles y, poco después, la aparición repentina de humo en algunas zonas.

Centralia, Pensilvania
La tragedia comenzó cuando una quema de basura en un vertedero cercano penetró en galerías de minas de carbón abandonadas bajo el municipio. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Luisito Comunica

“Un niño se cayó por un hoyo… Estaba débil el suelo, gases tóxicos, fuego, pudo ser rescatado, pero gracias a eso dijeron: “esto del incendio bajo tierra parece que no se está apagando, parece que las lluvias no están haciendo nada. Tenemos que empezar a evacuar’”, relata el youtuber en su publicación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristhian Mosquera desmiente lo dicho en Selección Colombia de su convocatoria: “no recuerdo”

2. Gustavo Angarita: ¿de qué murió el destacado actor que conquistó la televisión colombiana?

3. Salió el ranking FIFA de octubre: así quedó Colombia tras golear a México y empatar con Canadá

4. Habrá ley seca en varias ciudades y municipios de Colombia desde este sábado 18 de octubre: este es el motivo y la multa

5. Murió Gustavo Angarita, emblemático actor de la televisión colombiana; luchó contra dura enfermedad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luisito ComunicapueblosDestinos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.