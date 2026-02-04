Gente

Luisito Comunica en Cartagena: el precio del plato que pagó el ‘influencer’ en su visita a Colombia

El famoso youtuber aterrizó en Cartagena y visitó el mercado de Bazurto. Conozca cuánto pagó y qué dijo sobre su experiencia en Colombia.

Valentina Rueda Rodríguez

5 de febrero de 2026, 1:06 a. m.
Luisito Comunica visitó el mercado de Bazurto en Cartagena.
Luisito Comunica visitó el mercado de Bazurto en Cartagena. Foto: x

Luisito Comunica, el mexicano que suma una audiencia combinada de más de 90 millones de seguidores, aterrizó en la capital de Bolívar para sumergirse en la cultura local, dejando a su paso una estela de comentarios sobre los precios y la gastronomía de la ciudad.

“Pasándola muy chimba”: el regreso de Luisito a Colombia

A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con 33,3 millones de seguidores, el mexicano de 33 años confirmó su regreso al país con un entusiasmo evidente. “Pasándola muy chimba por Colombia”, escribió el creador de contenido, utilizando la jerga local que tanto ha popularizado en sus visitas anteriores.

No es la primera vez que Luisito muestra su afecto por el territorio colombiano. En años pasados, el influencer cubrió desde las protestas sociales hasta las bellezas naturales de Medellín y el Eje Cafetero. Sin embargo, su llegada a Cartagena ha generado un revuelo particular debido a su elección de destinos dentro de la ciudad, alejándose por un momento de los lujosos hoteles de Bocagrande para adentrarse en el corazón popular de la Heroica.

La experiencia en el mercado de Bazurto: ¿cuánto pagó realmente?

Uno de los puntos más comentados de su travesía fue su paso por el mercado de Bazurto, el pulmón gastronómico y comercial de Cartagena. A diferencia de otros turistas internacionales, que optan exclusivamente por la Ciudad Amurallada, Luisito decidió probar el sabor auténtico de la plaza de mercado.

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Arcadia

Nación

Libros

Según lo reportado en sus redes sociales y por fuentes locales que presenciaron su recorrido, el mexicano degustó platos típicos que incluyeron arroz con coco, pescado frito y ensalada. Aunque en Cartagena las denuncias por cobros excesivos a turistas son frecuentes, Luisito destacó la accesibilidad de Bazurto en comparación con las zonas de alta gama.

Mientras que en las playas de Barú un almuerzo similar puede llegar a costar entre 150.000 y 250.000 pesos colombianos, generando constantes polémicas por estafas, se estima que en Bazurto el influencer pagó una cifra cercana a los 60.000 o 75.000 pesos, un precio estándar para el mercado local que resalta la brecha de costos en la ciudad turística.

Un fenómeno de masas en las calles de Cartagena

La presencia de Luisito Comunica no pasó desapercibida. En TikTok, donde ostenta 16,9 millones de seguidores, ya circulan videos de fanáticos que lo interceptaron en los alrededores del mercado y en las coloridas calles de Getsemaní. Su capacidad para conectar con la gente común es lo que ha mantenido su vigencia en una plataforma tan competitiva como YouTube, donde ya alcanza 42,6 millones de suscriptores.

El impacto de su visita no es menor para el turismo local. Cada publicación de Luisito funciona como una vitrina internacional. Al mostrar un lado más humano y “real” de Cartagena, el mexicano ayuda a equilibrar la narrativa de una ciudad que, en meses recientes, ha estado bajo la lupa por la inseguridad y los abusos en los precios al consumidor.

Noticias Destacadas