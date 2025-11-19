Suscribirse

Vehículos

Movilidad en Bogotá este miércoles, 19 de noviembre: fuerte trancón en la subida a Patios por bloqueos en la vía a La Calera

Por el momento no se presentan movilizaciones ni congestiones producto de choques.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

19 de noviembre de 2025, 11:35 a. m.
Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.
Así avanza la movilidad en Bogotá durante las primeras horas de este miércoles 19 de noviembre. | Foto: SEMANA

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más sensibles, pues la congestión vehicular, producto de la gran cantidad de vehículos que circulan por la ciudad, los numerosos frentes de obra que hay por toda la capital y la falta de infraestructura, sigue siendo uno de los desafíos que a diario enfrentan los capitalinos.

Congestión en la Autopista Norte con calle 100

Un camión varado provoca congestión a la altura de la Autopista Norte con Calle 100. Se requiere grúa para su movilización.

Congestión en la calle 80 con carrera 120

Agentes de tránsito realizan maniobras para mejorar la movilidad en la salida de Bogotá a la altura del puente de Guadua.

Continúan los bloqueos en la vía La Calera - Bogotá

Siguen las afectaciones a la movilidad por los bloqueos en el sector de Satiamén. Varias rutas escolares de los colegios ubicados en el sector se encuentran atrapadas en el trancón.

Bloqueo en la vía La Calera - Bogotá

Un grupo de manifestantes bloquea la vía 500 metros antes del peaje, en sentido La Calera-Bogotá, en el sector de Santiamén. Rechazan la actualización catastral de sus predios.

Alto flujo vehicular por la calle 26

Agentes de tránsito guían la movilidad por la calle 26 debido al alto flujo vehicular.

Pico y placa para hoy miércoles 19 de noviembre

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día impar:

  • Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5.
  • No circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0.
  • Recuerde que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

TransMilenio opera con normalidad

El sistema de transporte masivo de la capital comenzó operaciones con normalidad a partir de las 4:00 a. m.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Néstor Lorenzo no se calló tras pelea contra Australia: contó toda la verdad de lo que pasó

2. Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, llega a Netflix en importante proyecto; tendrá papel clave

3. Él es Miguel Ayala, hijo secuestrado de Giovanny Ayala; tuvo corta participación en reality colombiano

4. ¡Con los medios NO!: el editorial de El País de Cali tras ataque a RCN en esa ciudad

5. Se desploma la matrícula de estudiantes inmigrantes en Estados Unidos: escuelas entran en alerta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Movilidad Bogotá Movilidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.