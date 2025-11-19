Vehículos
Movilidad en Bogotá este miércoles, 19 de noviembre: fuerte trancón en la subida a Patios por bloqueos en la vía a La Calera
Por el momento no se presentan movilizaciones ni congestiones producto de choques.
La movilidad en Bogotá es uno de los temas más sensibles, pues la congestión vehicular, producto de la gran cantidad de vehículos que circulan por la ciudad, los numerosos frentes de obra que hay por toda la capital y la falta de infraestructura, sigue siendo uno de los desafíos que a diario enfrentan los capitalinos.
Congestión en la Autopista Norte con calle 100
Un camión varado provoca congestión a la altura de la Autopista Norte con Calle 100. Se requiere grúa para su movilización.
[08:30 a.m.] #AEstaHora | Se presenta novedad en vía debido a camión varado en la localidad de Suba, Autonorte con calle 100, sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 19, 2025
👮♂️Se gestiona unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/YXRRZz6miR
Congestión en la calle 80 con carrera 120
Agentes de tránsito realizan maniobras para mejorar la movilidad en la salida de Bogotá a la altura del puente de Guadua.
#AEstaHora Nuestro equipo en vía gestiona el tráfico en la calle 80, a la altura de la Carrera 120, para mejorar las condiciones de movilidad en la zona. https://t.co/AmccT34E0x— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 19, 2025
Continúan los bloqueos en la vía La Calera - Bogotá
Siguen las afectaciones a la movilidad por los bloqueos en el sector de Satiamén. Varias rutas escolares de los colegios ubicados en el sector se encuentran atrapadas en el trancón.
#AEstaHora 📣— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 19, 2025
🚧 Se presenta manifestación en la vía Bogotá - La Calera, en cercanía al peaje donde se realizan bloqueos intermitentes.
⚠️Bloqueos fuera de la ciudad
⭕Rutas alternas :
Autonorte
Carrera 7 pic.twitter.com/jpAZCt1ykq
Bloqueo en la vía La Calera - Bogotá
Un grupo de manifestantes bloquea la vía 500 metros antes del peaje, en sentido La Calera-Bogotá, en el sector de Santiamén. Rechazan la actualización catastral de sus predios.
Mentiras, que tampoco por El Codito, así que mejor, eviten las vías Bogotá - La Calera mañana. Cc Señores @LaCaleraOficial https://t.co/5KyFNl3dUc pic.twitter.com/3vMRvEiHDY— Marce Tabares 🐶 (@Marce_Tabares) November 19, 2025
🚨Por situaciones ajenas a la operación de la vía se presenta cierre total en: #LaCalera #Santiamen PR00+860 #PuestoSalud PR 08+800 pic.twitter.com/bP03AfLcAs— Perimetral Oriental de Bogotá (@PerimetralOB) November 19, 2025
Alto flujo vehicular por la calle 26
Agentes de tránsito guían la movilidad por la calle 26 debido al alto flujo vehicular.
[06:10 a.m.] #AEstaHora | Se presentan alto flujo vehicular en el 🛣️corredor de la Av. el Dorado (calle 26) en ambos sentidos de la vía.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 19, 2025
⚠️Recuerda conducir con precaución y conservar la distancia frente a los demás actores viales.
👮🏼Agentes Civiles y Grupo Guía en el sector. pic.twitter.com/JkItaTt0Yt
Pico y placa para hoy miércoles 19 de noviembre
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día impar:
- Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5.
- No circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0.
- Recuerde que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 19, 2025
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/ouPRv4o4gp
TransMilenio opera con normalidad
El sistema de transporte masivo de la capital comenzó operaciones con normalidad a partir de las 4:00 a. m.
Buenos días, iniciamos operaciones. Desde ya te esperamos en las estaciones, síguenos en nuestros canales oficiales para estar atentos de todas las novedades del Sistema. pic.twitter.com/kx0SU933Bn— TransMilenio (@TransMilenio) November 19, 2025