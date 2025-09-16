Suscribirse

Así quedó el pico y placa en Cali para el 17 de septiembre: estos son los carros que no podrán circular

La medida estará vigente en la capital del departamento de Valle del Cauca para este miércoles, 17 de septiembre.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

16 de septiembre de 2025, 5:48 p. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control para controlar el cumplimiento del pico y placa en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Este miércoles, 17 de septiembre se llevará a cabo una nueva jornada de restricción vehicular por la medida de pico y placa en Cali, capital del Valle del Cauca.

La normativa estará en vigor durante todo el día y busca garantizar una mejor movilidad en los corredores más transitados de la ciudad, al tiempo que contribuye a descongestionar el tráfico.

La Alcaldía de Cali explicó que esta disposición hace parte de las acciones ambientales diseñadas para disminuir los niveles de contaminación y promover un aire más limpio para la ciudadanía.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según la administración local, la implementación constante de estas regulaciones ha permitido evidenciar resultados positivos en la reducción de emisiones y en la creación de un entorno urbano más ordenado.

Vehículos afectados por la medida del lunes

En esta jornada de pico y placa, la medida aplica exclusivamente para los carros cuyas matrículas finalicen en los dígitos 7 y 8. Estos conductores deberán abstenerse de circular desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., en un lapso continuo de 13 horas.

La disposición rige en todo el territorio urbano de Cali, lo que implica que los propietarios de carros con estas terminaciones en sus placas tendrán que optar por otras formas de desplazamiento durante el horario estipulado, ya sea mediante transporte público, bicicleta o rutas compartidas.

Es importante aclarar que la restricción no afecta a todos los automotores. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4112.010.20.0398 de 2025, existen varias excepciones contempladas en la norma, lo que permite que ciertos vehículos continúen transitando sin limitaciones en la capital vallecaucana.

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
Los operativos de control se desarrollan para verificar el cumplimiento de la medida. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Entre ellos están los automóviles eléctricos e híbridos, los cuales están exentos de la medida por su aporte a la movilidad sostenible. También se incluyen las motocicletas, los buses y colectivos de servicio público, los vehículos de carácter oficial y aquellos manejados por personas con discapacidad motriz, quienes mantienen su derecho de circulación.

En contraste, quienes incumplan con la regulación deberán asumir una multa económica de $711.000, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Con esta sanción, la administración busca no solo asegurar el acatamiento de la norma, sino también resaltar la importancia de respetar las disposiciones ambientales implementadas para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

