Así rotará el pico y placa en Cali este viernes 22 de agosto

Los automóviles afectados por la medida no podrán transitar desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

Camilo Eduardo Castro Cetina

21 de agosto de 2025, 4:03 p. m.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa. | Foto: Wirman Ríos / El País

La capital del Valle del Cauca continúa implementando medidas de control vehicular con el propósito de mejorar la movilidad en sus principales corredores viales.

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció que este viernes 22 de agosto se aplicará la restricción de circulación para vehículos particulares cuyas placas finalicen en los dígitos 1 y 2.

La medida, que forma parte del Plan de Ordenamiento Vial, busca disminuir los altos niveles de congestión que se registran diariamente en la ciudad, especialmente en horas pico, y promover una mayor fluidez en el tránsito.

De acuerdo con lo establecido, los automóviles afectados por la medida no podrán transitar desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en una franja continua que cubre tanto el perímetro urbano como las vías de ingreso y salida de Cali.

La restricción no solo se limita al centro de la ciudad, sino que incluye sectores estratégicos de acceso, con el objetivo de evitar que los conductores intenten evadir la norma utilizando rutas alternas.

La Secretaría de Movilidad informó que durante toda la jornada se realizarán controles en diferentes puntos de la ciudad, con presencia de agentes de tránsito y cámaras de verificación.

Aquellos conductores que incumplan con la medida deberán enfrentarse a multas económicas e incluso a la inmovilización del vehículo, tal como lo estipula el Código Nacional de Tránsito.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró el llamado a los ciudadanos para acatar la restricción y evitar sanciones por incumplir esta medida.

Rotación Pico y Placa.
El pico y placa en Cali aplica para los vehículos particulares que transiten por la ciudad y para los que entren a la capital del Valle del Cauca. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Vehículos exceptuados

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, existen ciertos vehículos que están exentos de la restricción. Entre ellos se encuentran:

  • Automotores eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

