Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 17 de diciembre: evite multas

Los conductores que incumplen la medida son multados y se les inmoviliza el vehículo.

Redacción Vehículos
16 de diciembre de 2025, 2:51 p. m.
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Alcaldía de Medellín

La restricción de pico y placa en Medellín tiene como finalidad principal agilizar los recorridos dentro de la ciudad y evitar los embotellamientos que se generan con frecuencia en los corredores más transitados, especialmente en una de las urbes con mayor flujo vehicular del país.

Gracias a esta normativa, los ciudadanos pueden desplazarse con mayor rapidez, lo que también impacta positivamente en la calidad del aire al disminuir las emisiones producidas por los automotores.

Controles de pico y placa en Medellín.
Controles de pico y placa en Medellín. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Para que la medida funcione, se establecen días y horarios concretos en los que determinadas placas no están autorizadas para circular por varios sectores de la capital antioqueña. No obstante, algunas rutas principales quedan fuera de esta restricción.

Durante el segundo semestre de 2025, entre los trayectos exceptuados se encuentran el Sistema Vial del Río —que incluye la autopista Sur y la avenida Regional— y la avenida Las Palmas.

Contexto: ¿Qué pasa si sale agua por el exhosto? preste atención a estos síntomas que pueden alertar un problema grave y costoso

Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad, este miércoles, 17 de diciembre, la rotación del pico y placa será la siguiente:

  • Vehículos particulares: no podrán circular los que tengan placas finalizadas en 1 y 8.
  • Motocicletas: aplica para aquellas cuya numeración inicial sea 1 y 8.
  • Taxis: tendrán restricción los que terminan en 2.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. | Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

El horario para carros particulares va desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., mientras que los taxis deberán acogerse a la medida entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Quedan por fuera de esta regulación los vehículos impulsados por energías alternativas, como los eléctricos, híbridos o a gas, siempre que cuenten con registro vigente.

Contexto: Moteros y conductores, 2026 llega con cambio en revisión técnico-mecánica para muchos; deberán alistar el bolsillo

Del mismo modo, la norma no se aplica en el corredor de la quebrada La Iguaná —entre las carreras 63 y 80— ni en los cinco corregimientos de Medellín.

Es fundamental recordar que incumplir esta medida puede resultar en sanciones económicas e incluso en la inmovilización del vehículo. Para este 2025, el valor de la multa corresponde a $ 711.750.

Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a respetar esta disposición para aportar al mejoramiento de la movilidad en la región.

