Suscribirse

Vehiculos

Así será el pico y placa en Cali este miércoles 3 de diciembre: horarios y restricciones

Los vehículos no podrán transitar en la ciudad durante más de 12 horas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 3:48 a. m.
Pico y placa en Cali
Así será la medida del pico y placa durante esta jornada. | Foto: Tomada de Twitter: @MovilidadCali

Durante diciembre, la Secretaría de Tránsito de Cali dio a conocer que se mantiene activa la restricción de pico y placa en la capital del departamento del Valle del Cauca.

“Esta restricción vehicular pretende darles un respiro al medioambiente y a la congestión vehicular”, dice la Alcaldía de Cali en su página oficial.

Contexto: La costosa multa si lo sorprenden fumando mientras conduce; esta es la zona donde más imponen comparendos por esta conducta

De acuerdo con las autoridades, el horario de restricción seguirá el mismo este mes, el cual está comprendido de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con algunas excepciones.

Comparendos en Cali
Las multas por incumplir con el pico y placa en Cali pueden ir desde los 25 hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. | Foto: Tomada de Twitter: @MovilidadCali

Se mantienen las mismas excepciones: los coches eléctricos e híbridos no están sujetos a la restricción, así como los vehículos de transporte público, motos, automóviles de uso oficial y aquellos manejados por personas con discapacidad motriz”, explicó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Así las cosas, este miércoles, 3 de diciembre, los vehículos particulares que terminen en 7 y 8 no podrán transitar en la ciudad durante más de 12 horas.

“Se aplicarán las notificaciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito a quienes incumplan la norma. La medida no aplica los fines de semana y días festivos. La medida de ‘pico y placa’ también incluye a los conductores que transiten entre el área urbana del Distrito y otras regiones del territorio nacional”, detalló la administración municipal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Xabi Alonso, en la cuerda floja con Real Madrid: duelo ante Athletic Club será clave

2. “Repugnante”: Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su música

3. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

4. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

5. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placa en CaliPico y placamovilidad cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.