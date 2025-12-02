Vehiculos

Así será el pico y placa en Cali este miércoles 3 de diciembre: horarios y restricciones

Los vehículos no podrán transitar en la ciudad durante más de 12 horas.

Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

3 de diciembre de 2025, 3:48 a. m.