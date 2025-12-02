Vehiculos
Así será el pico y placa en Cali este miércoles 3 de diciembre: horarios y restricciones
Los vehículos no podrán transitar en la ciudad durante más de 12 horas.
Durante diciembre, la Secretaría de Tránsito de Cali dio a conocer que se mantiene activa la restricción de pico y placa en la capital del departamento del Valle del Cauca.
“Esta restricción vehicular pretende darles un respiro al medioambiente y a la congestión vehicular”, dice la Alcaldía de Cali en su página oficial.
De acuerdo con las autoridades, el horario de restricción seguirá el mismo este mes, el cual está comprendido de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con algunas excepciones.
“Se mantienen las mismas excepciones: los coches eléctricos e híbridos no están sujetos a la restricción, así como los vehículos de transporte público, motos, automóviles de uso oficial y aquellos manejados por personas con discapacidad motriz”, explicó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.
Así las cosas, este miércoles, 3 de diciembre, los vehículos particulares que terminen en 7 y 8 no podrán transitar en la ciudad durante más de 12 horas.
“Se aplicarán las notificaciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito a quienes incumplan la norma. La medida no aplica los fines de semana y días festivos. La medida de ‘pico y placa’ también incluye a los conductores que transiten entre el área urbana del Distrito y otras regiones del territorio nacional”, detalló la administración municipal.