En Colombia, las placas de los vehículos no solo son un requisito legal para circular, sino también una fuente de información clave.

Uno de los detalles más llamativos y a menudo desconocido para muchos conductores es el significado de la primera letra de la placa.

Aunque parezca un simple código alfanumérico, esa primera letra tiene una historia y una función específica que vale la pena conocer.

Son diferentes los tipos de placas que hay en el país. | Foto: Getty Images

El sistema de placas en Colombia: ¿cómo funciona?

Colombia adoptó un sistema de placas alfanuméricas compuestas por tres letras y tres números (por ejemplo, ABC 123). Este formato se mantiene hasta hoy para la mayoría de los vehículos particulares.

La primera letra de la placa de los carros en Colombia no se asigna aleatoriamente. En realidad, tiene una relación directa con el lugar donde fue matriculado originalmente el vehículo.

Esto permite identificar el origen del registro de un automóvil sin necesidad de consultar bases de datos adicionales.

¿Qué indica exactamente la primera letra?

Históricamente, la primera letra fue usada para representar el departamento o la ciudad donde se registró el vehículo por primera vez.

Aunque con el tiempo este sistema se ha ido diluyendo por la alta demanda de matrículas y la ampliación del parque automotor, aún persisten ciertos patrones en el país.

La primera letra de la placa puede ayudar el origen de matrícula del vehículo. | Foto: Guillermo Torres

Por ejemplo:

B: Bogotá

Bogotá M: Medellín

Medellín C: Cali

Cali B, D, E: Otras placas asignadas a Bogotá según disponibilidad

Otras placas asignadas a Bogotá según disponibilidad T: Tunja

Tunja S: Santander

Santander H: Huila

Huila N: Nariño

Estos códigos no son oficiales ni universales hoy en día, pero fueron utilizados por el Ministerio de Transporte en años anteriores.

A medida que se agotaban las combinaciones disponibles en cada ciudad, las autoridades comenzaron a emitir placas con letras distintas.

¿Sigue siendo válido este sistema en 2025?

En la actualidad, debido al crecimiento exponencial del parque automotor colombiano, la asignación de placas ya no se basa exclusivamente en la ubicación geográfica.

Ahora, el sistema busca optimizar la disponibilidad de combinaciones, lo que significa que un carro registrado en Bogotá puede tener una placa con inicial que antes estaba reservada para otra ciudad.

No obstante, muchos vehículos antiguos todavía conservan este sistema original, lo que permite hacer una especie de “arqueología vial” al ver una placa. Así, es posible inferir dónde fue matriculado inicialmente un carro si su placa empieza con ciertas letras que se usaban tradicionalmente.

¿Por qué es importante conocer esta información?

Saber el significado de la primera letra de una placa puede ser útil por varias razones:

La asignación de placas ha ido evolucionando y a medida que el parque automotor crece, este patrón se ha dejado de utilizar paulatinamente. | Foto: Wirman Ríos / El País

Compra de vehículos usados: Permite identificar si un carro fue registrado originalmente en una zona diferente a donde se encuentra actualmente. Esto puede influir en aspectos como la revisión técnico-mecánica o el historial del vehículo.

Permite identificar si un carro fue registrado originalmente en una zona diferente a donde se encuentra actualmente. Esto puede influir en aspectos como la revisión técnico-mecánica o el historial del vehículo. Control de movilidad: Algunas ciudades usan el origen de la placa para establecer restricciones, como el “pico y placa” diferencial para carros matriculados en otras ciudades.

Algunas ciudades usan el origen de la placa para establecer restricciones, como el “pico y placa” diferencial para carros matriculados en otras ciudades. Valor histórico y de colección: Para vehículos clásicos, conocer su origen puede aumentar su valor y autenticidad.