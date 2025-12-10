Vehículos
Movilidad en Bogotá: así operan las principales vías de la ciudad este miércoles, 10 de diciembre
Conozca los cierres, restricciones y novedades que se presentan en la capital.
Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover
La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que por el momento cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.
El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.
TransMilenio opera con normalidad
El sistema de transporte masivo de Bogotá no ha reportado novedades.
🕓4:00A.M.🛑— TransMilenio (@TransMilenio) December 10, 2025
Iniciamos la operación del día de hoy con toda la energía y disposición para que sea un gran día. TransMi ya está en marcha para llevarte a donde necesites ir 🫶 pic.twitter.com/Nb1tmQ3fnu
Pico y placa para carros particulares
La restricción aplica para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 10, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/11Wn8SCUGR
Restricción para servicio especial
🚐Hoy, miércoles, la restricción de circulación para el #ServicioDeTransporteEspecial en Bogotá es para las placas terminadas en números 9⃣ y 0⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 10, 2025
🧐Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/cqYnFgp7x5