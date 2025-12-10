Suscribirse

Movilidad en Bogotá: así operan las principales vías de la ciudad este miércoles, 10 de diciembre

Conozca los cierres, restricciones y novedades que se presentan en la capital.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 11:32 a. m.
Las autoridades no reportan novedades en las primeras horas de este miércoles, 10 de diciembre. | Foto: guillermo torres-semana

La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que por el momento cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.

El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.

TransMilenio opera con normalidad

El sistema de transporte masivo de Bogotá no ha reportado novedades.

Pico y placa para carros particulares

La restricción aplica para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para servicio especial

