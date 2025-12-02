Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 2 de diciembre: así se comportan las principales vías de la capital

Las autoridades de tránsito y movilidad de Bogotá no reportan novedad alguna, por el momento.

2 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.