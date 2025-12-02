Vehículos
Movilidad en Bogotá para este martes, 2 de diciembre: así se comportan las principales vías de la capital
Las autoridades de tránsito y movilidad de Bogotá no reportan novedad alguna, por el momento.
La movilidad en Bogotá es uno de los puntos álgidos de la capital debido a la falta de cultura ciudadana, el amplio número de frentes de obra abiertos y la falta de infraestructura.
Entérese aquí cómo están las principales vías de la capital, si hay congestión vehicular y cómo avanza la operación de TransMilenio.
9:40 a. m. Reportan manifestación en la calle 26
Movilidad señala que la protesta se registra en la calle 26 con carrera 94, sentido oriente-occidente.
[09:30 a.m.] #AEstaHora | Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025
8:43 a. m. Se recupera movilidad en la localidad de Fontibón
[08:43 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados y orillados en la Av. La Esperanza con carrera 113 y se restablece la movilidad en el sector.✅— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025
7:20 a. m. Accidentes que involucran motocicletas complican movilidad
Las autoridades atendieron dos incidentes en los que se ven involucradas motocicletas. Uno ocurrió en la Avenida la Esperanza y otro en la Calle 26, cerca del aeropuerto.
[07:20 a. m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre automóvil y motociclista en la localidad de Fontibón, Av. La Esperanza con carrera 113, Oriente -Occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025
[07:06 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre automóvil y motocicleta en la localidad de Fontibón, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 82, sentido Occidente - Oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025
6:00 a. m. Pico y placa para hoy en Bogotá
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy martes día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
FelizMartes | Hoy la restricción de circulación para el #ServicioDeTransporteEspecial en Bogotá es para las placas terminadas en números 5⃣ y 6⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025
🚛Así funciona la restricción de #PicoYPlaca para vehículos de carga en Bogotá.🚚— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025
⏰Recuerda que esta medida rige de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.
4:00 a. m. TransMilenio opera con normalidad
El sistema de transporte masivo de la capital comenzó operaciones con normalidad y no reporta novedades.
☀️4:00 a.m— TransMilenio (@TransMilenio) December 2, 2025
¡Estamos listos para partir! Que este día sea un viaje exitoso.✨
