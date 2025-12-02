Suscribirse

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 2 de diciembre: así se comportan las principales vías de la capital

Las autoridades de tránsito y movilidad de Bogotá no reportan novedad alguna, por el momento.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

2 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.
Movilidad en Bogotá
Movilidad en Bogotá | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

La movilidad en Bogotá es uno de los puntos álgidos de la capital debido a la falta de cultura ciudadana, el amplio número de frentes de obra abiertos y la falta de infraestructura.

Entérese aquí cómo están las principales vías de la capital, si hay congestión vehicular y cómo avanza la operación de TransMilenio.

9:40 a. m. Reportan manifestación en la calle 26

Movilidad señala que la protesta se registra en la calle 26 con carrera 94, sentido oriente-occidente.

8:43 a. m. Se recupera movilidad en la localidad de Fontibón

7:20 a. m. Accidentes que involucran motocicletas complican movilidad

Las autoridades atendieron dos incidentes en los que se ven involucradas motocicletas. Uno ocurrió en la Avenida la Esperanza y otro en la Calle 26, cerca del aeropuerto.

6:00 a. m. Pico y placa para hoy en Bogotá

4:00 a. m. TransMilenio opera con normalidad

El sistema de transporte masivo de la capital comenzó operaciones con normalidad y no reporta novedades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe propone una coalición para las elecciones presidenciales: “Desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”

2. Profe Montoya envió conmovedor mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

3. “Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

4. Nuevo DT de Santa Fe llegó y no dio esperanzas para 2026: palabras ‘queman’ en la hinchada

5. Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Movilidad Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.