Movilidad en Bogotá para este martes, 30 de diciembre: así se comportan las vías para salir de la ciudad

La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que, por el momento, cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.

El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.

8:11 a.m.: Alto flujo en la Autopista Sur

Agentes de tránsito regulan movilidad por la salida de Bogotá en la Autopista Sur.

8:00 a.m.: Alto flujo por la calle 80

Agentes de tránsito regulan tráfico ante el alto flujo vehicular por la calle 80.

6:00 a.m.: Pico y placa para este 30 de diciembre

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis

4:00 a.m.: TransMilenio opera con normalidad