Movilidad en Bogotá para este martes, 30 de diciembre: así se comportan las vías para salir de la ciudad

La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que, por el momento, cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.
El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.
8:11 a.m.: Alto flujo en la Autopista Sur
Agentes de tránsito regulan movilidad por la salida de Bogotá en la Autopista Sur.
#GestiónDelTráfico
[07:48 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía y @TransitoBta gestionan el tráfico en la Autopista Sur, debido al alto flujo vehicular.
📍Bogotá-Soacha: desde Sevillana (Av. Boyacá) hasta la Y de Sibate (Soacha).
📍Bogotá-Soacha: desde Sevillana (Av. Boyacá) hasta la Y de Sibate (Soacha).

📍Soacha-Bogotá: desde Pavco hasta Sevillana.
8:00 a.m.: Alto flujo por la calle 80
Agentes de tránsito regulan tráfico ante el alto flujo vehicular por la calle 80.
#GestiónDelTráfico
[07:42 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tráfico en el corredor de la Calle 80, en las intersecciones de las carreras 114, 116, 120 y 94.
6:00 a.m.: Pico y placa para este 30 de diciembre
⚠️Importante
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, martes, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
#FelizMartes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 3⃣ y 4⃣.
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m.
4:00 a.m.: TransMilenio opera con normalidad
Iniciamos un nuevo día con toda la energía, que de camino a nuestro destino, en TransMi regalemos una sonrisa, un gesto de alegría con quienes compartimos.