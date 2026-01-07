Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Entérese de lo que sucede en las vías de Bogotá: bloqueos, trancones, accidentes y demás novedades.

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de enero de 2026, 11:40 a. m.
Movilidad en Bogotá este miércoles, 7 de enero.
Movilidad en Bogotá este miércoles, 7 de enero. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Entérese aquí cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:25 a. m.: falla semafórica en Ciudad Bolívar

6:00 a. m.: pico y placa en Bogotá

Este miércoles 7 de enero no podrán circular vehículos particulares con placas terminadas en 6-7-8-9-0

