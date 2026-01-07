Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese aquí cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:25 a. m.: falla semafórica en Ciudad Bolívar
🚦 #MovilidadAhora | Se presenta falla semafórica en la localidad de Ciudad Bolívar, en la intersección de la Av. Villavicencio con calle 63 Sur. Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer el servicio. pic.twitter.com/CVO6WAof7Q— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 7, 2026
6:00 a. m.: pico y placa en Bogotá
Este miércoles 7 de enero no podrán circular vehículos particulares con placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 7, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/fLRiIDuEyZ